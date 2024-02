El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la reunión de la Alianza del Pacífico se realizará en Lima, Perú, aunque todavía no se define la fecha.

“Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar nuestros mandatarios de la Cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú. Resulta porque al presidente no le dieron permiso de salir. Entonces, no se puede entregar la presidencia si no está el presidente del país. Por lo tanto, lo que haremos es ir a Lima, Perú. Los invitaremos una vez que nuestros mandatarios nos indiquen la fecha en la que se llevará a cabo para seguir adelante, cualquiera que sea la adversidad; perseverar y tener éxito, por eso estamos aquí los que estamos aquí”, reveló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El encuentro programado para llevarse a cabo esta semana en México fue cancelado porque el Congreso de Perú no autorizó la salida del mandatario Pedro Castillo, quien recibiría la presidencia pro tempore del mecanismo.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, en el marco de la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, el canciller aseguró que la Alianza del Pacífico es exitosa y destacó que varios países están interesados en integrarse.

“Es una alianza que funciona, ¿por qué digo eso?, porque tenemos solicitudes de países por ingresar. Las alianzas que no funcionan, nadie quiere entrar, más bien ves cómo quieres salir; es decir, esta alianza funciona y tenemos una gran actividad y un gran número de países observadores, países hermanos. Ya mencionaba yo Ecuador, que como ustedes saben está en proceso; igualmente Costa Rica, que ha hecho valer y ha puesto sobre la mesa su intención de entregarse a la Alianza del Pacífico, será motivo de la agenda que vamos a ver; igualmente Honduras, quien también nos ha hecho saber el mismo propósito”, detalló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Los temas que se abordarán durante el encuentro de ministros son integración y cooperación multilateral, micro, pequeñas y medianas empresas, desarrollo e inclusión social, protección del medio ambiente, adaptación al cambio climático y paridad de género.

Con información de Cinthya Marín

