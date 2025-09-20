34 Personas Mueren y 200 Quedan Heridas por Ofensiva de Ejército Israelí en Gaza

Al menos 34 personas murieron a lo largo del enclave palestino por la ofensiva israelí en las últimas horas según el recuento difundido por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

Además, otras 200 personas heridas acudieron a los hospitales del enclave.

"El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 65,208 mártires y 166,271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", reportó Sanidad, dependiente de Hamas.

https://video-admin.nmas.com.mx/idmcp/1418848 Video: Israel Inicia Incursión Terrestre en Gaza

Noticia relacionada: Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles

El ministerio recordó que numerosos cadáveres siguen entre los escombros a lo largo del enclave o tirados en áreas de difícil acceso.

El 82 % de la Franja está sometida a órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo su control militar, según el cálculo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), lo que dificulta a los equipos de rescate acceder a estas áreas por motivos de seguridad.

Sanidad destacó que entre los muertos del viernes se encuentran cuatro personas que trataban de conseguir ayuda humanitaria, víctimas de tiroteos a manos de las tropas en las proximidades de las zonas de recogida.

En total, más de 2,500 personas han muerto mientras intentaban conseguir alimento en los puntos de reparto de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) o en las carreteras esperando el paso de camiones con ayuda humanitaria.

Además, durante el viernes dos personas murieron por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición, elevando la cifra total desde el 7 de octubre a 442.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65,000 palestinos, entre ellos más de 19,000 niños.

Historias relacionadas:

CH