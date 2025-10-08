¿Realmente Acabó el Conflicto Israel vs Hamás? Qué Sigue Tras Lograrse Primer Acuerdo de Paz

Este 9 de octubre se anunció la primera fase de un acuerdo de paz entre Hamás e Israel. El acuerdo, hecho bajo la tutela del gobierno de Donald Trump, incluye el intercambio de rehenes, así como la retirada de las tropas que Benjamin Netanyahu envió a Gaza. ¿Cuáles serán los siguientes pasos para una paz duradera?

Esta primera fase del acuerdo de paz incluye el retiro de las tropas de Israel .

. También se acordó la entrada de ayuda humanitaria, como el intercambio de rehenes.

Anuncia primera fase de acuerdo de paz entre Israel y Hamás

En medio de una conferencia, Donald Trump fue interrumpido por Marco Rubio, quien le llevó un recado: se estaba a punto de conseguir la primera fase de un acuerdo entre Israel y Hamás. Horas más tarde se anunció formalmente el acuerdo de paz.

El acuerdo firmado por Hamás y el gobierno de Benjamin Netanyahu incluye un cese inmediato al fuego y una retirada del ejército de Israel. Además, el acuerdo también menciona la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU declaró que había hambruna, ante el cierre de suministros por parte de Israel.

Video: Trump Anuncia Primera Fase de Acuerdo de Plan de Paz entre Hamás e Israel

El anuncio hecho por Donald Trump fue celebrado por habitantes de Tel Aviv y de Gaza. En toda la región hubo muestras de felicidad por este primer paso hacia la paz en Medio Oriente.

Además, el anuncio fue celebrado por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, quien adelantó que la ONU colaborará en la implementación del acuerdo que incluye la reconstrucción de Gaza.

¿Qué pasos siguen para alcanzar una paz duradera en Gaza y que acabe de la guerra entre Hamás e Israel?

Se espera que el viernes 10 de octubre Donald Trump viaje a Medio Oriente, con el fin de estar presente en la firma entre Israel y Hamás. Por el momento, la primera fase de este acuerdo de cese al fuego se realizaría en El Cairo, Egipto.

Se esperaría que en esta primera fase, Hamás libere a 20 rehenes con vida. No obstante, aún no habría fecha para la liberación de los rehenes que fallecieron mientras estaban secuestrados. Por su parte, Israel también deberá poner una fecha para la liberación de los rehenes y presos gazatíes que tiene en sus cárceles.

Cabe señalar que el gobierno de Benjamin Netanyahu también deberá buscar la aprobación de este acuerdo. En más de una ocasión, la oposición en Israel acusó al gobierno de prolongar la guerra con el fin de que Netanyahu evadiera un juicio por corrupción que podría llevarle a prisión.

Video: ¿Cuándo y Dónde Se Firmará Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás?

Los puntos más álgidos alrededor de este acuerdo seguirían siendo quién gobernará en Gaza una vez que termine oficialmente el conflicto y qué estatus tendrá Palestina, que suma cada vez más reconocimiento internacional. Otro punto que podría impedir el avance del acuerdo de paz sería sobre quién estaría a cargo de la reconstrucción de Gaza.

