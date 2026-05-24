Ataque Con bomba Contra Un Tren en Pakistán Deja Más de 20 Muertos y Decenas de Heridos.

Una explosión golpeó este domingo 24 de mayo a un tren de pasajeros que transportaba a personal de seguridad pakistaní y a sus familias en la provincia suroccidental de Baluchistán, informaron autoridades, en el más reciente ataque reivindicado por militantes separatistas.

Un atacante suicida detonó un vehículo cargado de explosivos al paso del transporte ferroviario por la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán. El atentado dejó al menos 24 muertos y más de 70 heridos, informaron funcionarios.

La fuerza de la explosión provocó que dos vagones del tren volcaran y se incendiaran, lo que formó una densa columna de humo negro, según imágenes compartidas en internet.

El ataque, en una zona donde normalmente hay fuerzas de seguridad apostadas, causó daños graves en varios edificios cercanos y destrozó más de una docena de vehículos estacionados a lo largo de la carretera, según testigos e imágenes que circulaban en redes sociales.

Médicos de hospitales locales dijeron que habían recibido heridos, 20 de ellos en estado crítico. Tres funcionarios de seguridad dijeron a The Associated Press que los cuerpos fueron trasladados a hospitales tras el ataque. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder hablar con los medios.

El ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) que busca la independencia del gobierno central de Pakistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque en un comunicado enviado a reporteros.

El grupo armado dijo que su objetivo era un tren que transportaba personal de seguridad y lo describió como un atentado suicida.

El ataque fue el más reciente de una serie de atentados contra trenes, fuerzas de seguridad e infraestructura en esta provincia rica en minerales y fronteriza con Irán y Afganistán, donde Pakistán ha lanzado operaciones contrainsurgentes tras algunos de los episodios de violencia más mortales de los últimos años.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El Ministerio de Ferrocarriles de Pakistán informó en un comunicado que el tren trasladaba pasajeros desde la zona militar de Quetta para conectar con el tren de larga distancia Jaffar Express, cuando la explosión ocurrió cerca de una vía férrea en la capital provincial.

La detonación descarriló la locomotora y tres vagones, mientras que otros dos se volcaron, indicó el ministerio, que añadió que las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y las labores de rescate seguían en marcha.

Un funcionario de seguridad señaló que un vehículo cargado con explosivos impactó uno de los vagones del tren en una zona residencial y que algunas de las víctimas mortales eran habitantes de un edificio de departamentos cercano.

Imágenes del lugar mostraron vehículos calcinados, edificios residenciales dañados, estructuras metálicas retorcidas y escombros dispersos cerca de las vías, mientras humo se elevaba desde los restos del siniestro.

El primer ministro Shehbaz Sharif condenó lo que calificó como una "atroz explosión con bomba" en una publicación en la red social X. También expresó condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que la nación estaba con el pueblo de Baluchistán.

En marzo de 2025, militantes del BLA secuestraron el tren Jaffar Express y tomaron a cientos de personas como rehenes antes de que una operación militar pusiera fin al enfrentamiento que duró todo un día. El Ejército afirmó entonces que murieron 21 rehenes, cuatro soldados y los 33 atacantes.

A principios de este año, fuerzas pakistaníes abatieron a 145 militantes en una operación de 40 horas, después de ataques coordinados en Baluchistán que dejaron cerca de 50 muertos, según autoridades provinciales.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ