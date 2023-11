Bebés Prematuros no Sobreviven a la Guerra: Se Complica Atención en Hospital Al-Shifa en Gaza

Organizaciones humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que siguen muriendo pacientes, incluidos bebés prematuros, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el cual ha estado al menos tres días sin electricidad a causa de la falta de combustible y en medio de la intensificación de las operaciones militares israelíes, lo que hace que el alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás sea más urgente que nunca.

Por otra parte, la Media Luna Roja Palestina (MLRP) anunció que el hospital Al Quds, también en Gaza, había dejado de funcionar debido a la falta de combustible disponible y el corte de electricidad.

La Organización Mundial para la Salud (OMS), declaró que, según las autoridades sanitarias de Gaza, durante el fin de semana 37 bebés prematuros del hospital tuvieron que ser trasladados sin sus incubadoras a un quirófano mientras los trabajadores sanitarios intentaban calentar la sala. Según los últimos informes compartidos en los medios de comunicación el lunes, seis bebés de Al-Shifa murieron.

Hospitales de Gaza Fueron el Blanco de Israel

"El mundo no puede permanecer en silencio mientras los hospitales, que deberían ser refugios seguros, se transforman en escenarios de muerte, devastación y desesperación", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, reiterando los llamados para que se ponga fin de inmediato a los combates.

Al-Shifa es el epicentro de los enfrentamientos armados en la ciudad de Gaza tras las afirmaciones del Ejército israelí de que Hamás ha construido un centro de mando bajo el hospital. Los profesionales médicos que trabajan allí han desmentido estas afirmaciones.

Personal humanitario no debe ser objetivo

Independientemente de dónde se produzcan los conflictos, la ONU ha reiterado que el personal humanitario nunca debe ser un objetivo, y que los hospitales y el personal médico están específicamente protegidos por el derecho internacional humanitario.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) declaró que, además de los bebés fallecidos, otros 10 pacientes han muerto en Al-Shifa, mientras que tres enfermeras perdieron la vida en medio de bombardeos y enfrentamientos armados. Las infraestructuras críticas, como la estación de oxígeno, los depósitos de agua, un pozo, la instalación cardiovascular y la sala de maternidad, han resultado menoscabadas.

Aunque muchos desplazados internos que se refugiaban en el hospital, parte del personal y muchos pacientes han conseguido huir, "otros están atrapados dentro, temiendo salir o físicamente incapaces de hacerlo", dijo OCHA. Según informaron los medios de comunicación, miles continúan adentro del complejo.

Durante el fin de semana se informó de otros ataques contra instalaciones sanitarias. Según la Oficina de Coordinación de la ONU, el sábado un ataque aéreo alcanzó y destruyó la clínica sueca del campo de Ash Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, donde se refugiaban unas 500 personas desplazadas.

El sábado por la noche, otro ataque aéreo alcanzó el hospital Al Mahdi de la ciudad de Gaza, donde, al parecer, murieron dos médicos y otros resultaron heridos.

Israel no permite la entrada de combustible a Gaza

Israel no ha permitido la entrada de combustible en Gaza desde el 7 de octubre, día en que inició el conflicto con Hamás.

Durante las últimas tres semanas y tras una estrecha coordinación con el Gobierno de Israel, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), ha podido acceder a un depósito de combustible situado en la frontera con Egipto.

Este depósito está ahora vacío y las negociaciones para rellenarlo están “encalladas”, “porque es una decisión que se ha llevado a los niveles más altos del gobierno de Israel”, explicó el representante de la agencia en Gaza, Tom White.

Por otra parte, White señaló que dos de los contratistas para distribuir agua en Gaza han dejado de operar porque se han quedado sin gasolina, lo que dejará sin agua potable a unas 200,000 personas y hará paralizar las operaciones humanitarias en las próximas 48 horas.

“La flota de unos 80 camiones que teníamos operando, que la mayoría son contratistas, se han quedado sin combustible y no tenemos más combustible. Les hemos estado proporcionando durante las últimas semanas de la reserva estratégica que ahora está vacía. Nuestro depósito está ahora vacío y no tenemos combustible para poner en los camiones y por lo tanto mañana no podremos recibir ninguna ayuda desde Egipto”.

Luto en la ONU

Mientras tanto, el lunes, la bandera de la ONU ondeó a media asta en las oficinas de la Organización en todo el mundo en memoria de los 101 miembros del personal de la UNRWA asesinados en Gaza desde el inicio de las represalias de Israel por las masacres de Hamás perpetradas en el sur de Israel el 7 de octubre.

"Hoy, nos unimos a la comunidad de la ONU en un momento de silencio para llorar y honrar a nuestros colegas asesinados en Gaza", escribió la directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Cindy McCain, en la plataforma social X.

En una ceremonia solemne en la Oficina de la ONU en Ginebra, la directora general, Tatiana Valovaya, agradeció al personal su sacrificio, destacando la importancia de su trabajo en un momento en el que el multilateralismo estaba amenazado.

