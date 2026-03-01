Confirman Muertes del Jefe de Estado Mayor del Ejército y del Ministro de Defensa de Irán.

El jefe del Estado Mayor del Ejército y el ministro de Defensa de Irán murieron en un ataque aéreo contra una reunión del consejo de defensa del país, informó este domingo 1 de marzo la televisión estatal iraní.

El general Abdol Rahim Mousavi y el ministro de Defensa, general Aziz Nasirzadeh, murieron en la reunión junto con el jefe de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y asesor de seguridad, Ali Shamkhani, cuyas muertes Irán anunció previamente el domingo por la mañana.

Irán no dio más detalles sobre cuándo tuvo lugar el ataque que mató a los cuatro hombres. La campaña estadounidense-israelí comenzó con intensos ataques aéreos sobre Teherán el sábado.

Afirmó que murieron "durante una reunión del Consejo de Defensa" y añadió que más adelante se darían a conocer otros nombres.

La televisión estatal iraní confirmó esta madrugada la muerte de líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.



La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Igual murió jefe de inteligencia iraní

El jefe de los servicios de inteligencia de la policía de Irán, Gholamreza Rezaian, murió en los ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica, informaron este domingo los medios de comunicación iraníes.

"El general Gholamreza Rezaian, jefe de inteligencia de la policía nacional, murió como consecuencia de los ataques enemigos de ayer", afirmó la agencia de noticias Fars, junto con otros medios de comunicación locales.

Irán igual confirmó la muerte del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

Pakpour, que había asumido el mando del ejército ideológico iraní en junio durante la guerra de los 12 días, y Shamkhani, uno de los máximos responsables de la seguridad en la república islámica, murieron como "mártires" el sábado durante los ataques israelíes y estadounidenses sobre Teherán, aseguró el órgano de prensa del poder judicial, Mizan.

Con información de EFE y AP

ASJ