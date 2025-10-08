¿Cuándo Podría Liberar Hamás a los Rehenes Israelíes? Esto Sabemos Tras Primer Acuerdo de Paz

A dos años de la guerra entre Israel y Hamás con 67 mil muertos en la Franja de Gaza, Donald Trump anunció este 8 de octubre 2025, que ambos actores acordaron firmar la primera fase para un acuerdo de paz en Gaza, el cual contempla la pronta liberación de todos los rehenes israelíes.

En su cuenta de Truth Social, Trump anunció el acuerdo en una primera etapa:

Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!

Noticia relacionada: Israel y Hamás Llegan a Acuerdo de Paz en Negociación Tutelada por Gobierno de Trump

VIDEO: Momento Exacto en que Donald Trump y Marco Rubio se "Secretean" durante Conferencia

¿Cuándo Podría Liberar Hamás a los Rehenes Israelíes?

De acuerdo con una fuente palestina, Hamás liberará 20 rehenes con vida como parte de la primera fase de acuerdo de paz. Al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió en su cuenta de X:

Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa

Mientras que de acuerdo con el diario The Times Of Israel que citan fuentes familiarizadas con el tema, que el grupo terrorista liberará a todos los rehenes vivos de Gaza el sábado 11 de octubre 2025.

En un comunicado, Hamás confirmó la primera fase de paz de este acuerdo:

Saludamos a nuestro gran pueblo en la Franja de Gaza, en Jerusalén y Cisjordania, dentro de nuestra patria y en el extranjero, que ha demostrado honor, coraje y firmeza inigualables al enfrentar los planes fascistas de la ocupación que los atacan a ellos y a sus derechos nacionales

En tanto, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un video de algunos familiares de los rehenes en Gaza en el que le agradecen por este acuerdo que llevará a la liberación de los rehenes.

New media post from Donald J. Trump pic.twitter.com/4swabvc1lM — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 8, 2025

Mientras que la cuenta de los familiares que fueron tomados como rehenes desde el pasado 7 de octubre 2025, cuando Hamás atacó Israel, celebraron el acuerdo y expresaron su "profunda gratitud" al presidente Trump. En un comunicado, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas celebra el anuncio que supondrá la liberación de los 48 rehenes en Gaza -de los cuales alrededor de 20 siguen vivos- "para su rehabilitación con sus familias y los fallecidos para un entierro digno en su patria".