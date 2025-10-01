Cruz Roja Suspende Operaciones en la Ciudad de Gaza a Causa de los Ataques

El Comité de la Cruz Roja (CICR) informó que la organización internacional suspenderá sus operaciones en la ciudad de Gaza ante el incremento de ataque israelíes.

A través de un comunicado, señaló que la suspensión será temporal en su oficina en esa urbe, que será trasladará al sur del enclave.

La escalada de las operaciones militares en la ciudad de Gaza ha obligado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a suspender temporalmente sus actividades allí y reubicar a su personal en las oficinas del sur, con el fin de garantizar su seguridad y la continuidad de las labores humanitarias

Fue el pasado 16 de septiembre cuando Israel lanzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza que ha obligado a más de un millón de personas a desplazarse hacia el sur.

Buscará seguir ayudando

El CIRC informó que seguirá atendiendo las necesidades de la población solo que desde otros puntos de la geografía en Gaza.

El CICR seguirá esforzándose por prestar apoyo a la población civil en la ciudad de Gaza, siempre que las circunstancias lo permitan, desde nuestras oficinas de Deir al-Balah y Ráfah, que siguen plenamente operativas

La Cruz Roja afirmó que regresarán al enclave para seguir apoyando a la población tan "pronto como las condiciones lo permitan".

Esto ocurre mientras decenas de miles de personas que permanecen en la ciudad de Gaza se enfrentan a condiciones humanitarias terribles y necesitan desesperadamente más ayuda

Con información de EFE y Reuters

ICM