Día 37 Conflicto Israel-Hamás; Hospitales en Gaza, Bajo Ataque

Atrapados bajo los bombardeos aéreos y en medio de los combates terrestres cada vez más intensos debido a la incursión israelí, los hospitales del norte de la Franja de Gaza se han convertido en un punto crítico de este conflicto.

Los hospitales pediátricos de Al Nasser y Rantisi colapsaron el sábado y quedaron fuera de servicio, mientras este domingo la Media Luna Roja informó que el hospital Al Quds también quedó inhabilitado.

Media Luna Roja:

Desde el 7 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 137 ataques contra los servicios sanitarios que han provocado la muerte de 521 personas, incluidos 16 trabajadores humanitarios y han dejado casi 700 heridos.

De acuerdo con la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, 20 de los 36 hospitales de la región están fuera de servicio ante la falta de suministros y la situación es crítica en el hospital Indonesio y en del Al Shifa que es el más importante en el norte del enclave y donde hay unas dos mil 500 personas entre pacientes y personal médico y más de 15 mil desplazados.

Mohamed Kandil, médico de Gaza:

La situación en general es muy difícil. Según un colega que tengo ahí, no tienen agua, ni electricidad, no se pueden comunicar entre ellos y hay muchos intercambios de fuego en los alrededores del hospital. Los niños, los bebés y los recién nacidos que están en cuidados intensivos van a morir porque no hay energía.