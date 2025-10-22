Durante Visita a Israel, J.D. Vance Dice Que Desarmar a Hamás Será Una Tarea Muy Difícil

J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que luego del cese al fuego, el desafío es desarmar a Hamás y reconstruir a Gaza, luego de más de dos años de guerra contra Israel.

Tenemos una tarea muy difícil por delante: desarmar a Hamás y reconstruir Gaza, para mejorar la vida de la población de Gaza, pero también para garantizar que Hamás ya no represente una amenaza para nuestros amigos en Israel

Así lo dijo durante la conferencia de prensa ofrecida tras una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

Noticia relacionada: Tregua en Gaza “Va a Llevar Muchísimo Tiempo”, Afirma J. D. Vance en Israel

Mantener la paz

La visita del alto funcionario estadounidense tuvo como objetivo reforzar el apoyo al alto al fuego y los planes de reconstrucción, que tuvo la intervención de Donald Trump y otros países del Medio Oriente.

Previamente, el vicepresidente tuvo una conferencia en Kiryat Gat, al sur de Israel, donde expresó que la tregua en Gaza se mantendrá, a pesar de algunos momentos complicados el fin de semana.

Vance señaló que no fijarían una fecha límite para el desarme de Hamás, mientras que Israel sospecha que este periodo de paz ha sido usado por los milicianos para reafirmarse en Gaza.

Un nuevo gobierno

Por su parte, Netanyahu aseguró que están planeando cómo establecer un gobierno civil en Gaza, cómo garantizar la seguridad y quién podría proporcionarla. Consideró que no será fácil, pero es posible.

Realmente estamos creando un plan de paz y una infraestructura aquí donde no existía nada hace apenas una semana y un día

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM