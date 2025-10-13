"Es el Fin de una Era de Terror y Muerte", Celebra Trump; Netanyahu Promete Paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó en el Parlamento israelí (Knéset) que este lunes 13 de octubre, en el que se va a firmar el final de dos años de guerra entre Israel y Hamás, es un día "de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de "una era de terror y muerte".

"Nos reunimos en un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", dijo al inicio de su intervención tras haberse reunido poco antes con familiares de rehenes israelíes.

El líder republicano consideró que "esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios".

Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente

Es el inicio, añadió, de "una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica".

.@POTUS: "This is not only the End of a war—it is the END of an age of terror and death, and the BEGINNING of the age of faith, hope, and of God... This is the historic dawn of a new Middle East." pic.twitter.com/TKIO6tBSTw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

"Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente", añadió entre aplausos constantes, mostrando además su "profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los dejara ir".

Para que esto fuera posible, señaló, se recibió "mucha ayuda", "de muchas personas que uno no sospecharía".

"Es un triunfo increíble para Israel y para el mundo que todas estas naciones estén trabajando juntas como socias por la paz. Y no es algo muy común", destacó Trump, que este mismo lunes llegó a Israel.

Afirmó también que Israel ha ganado todo lo que puede conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento del premio final de la paz.

Video: Donald Trump es Ovacionado en el Parlamento Israelí.

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de la paz y la prosperidad para todo Oriente Medio", indicó.

Aseguró que pretende colaborar en los esfuerzos de reconstrucción de la Franja de Gaza y llamó a que la población del enclave palestino se centre en esta labor.

"Los habitantes de Gaza deben centrarse en restaurar los fundamentos de la estabilidad, la seguridad, la dignidad y el desarrollo económico para que, finalmente, puedan tener la vida mejor que sus hijos realmente merecen", dijo durante su discurso.

"Lograremos esta paz"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin a la guerra en Gaza.

"Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Netanyahu afirmó que los últimos dos años fueron tiempos de guerra, pero expresó su esperanza de que los próximos traigan la paz, tanto dentro de Israel como fuera.

Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel

Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella

Video: Donald Trump Llega a Israel para Reunirse con Netanyahu y Familias de Rehenes.

"Y mis amigos, creo que con el liderazgo del presidente Trump, esto sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree", añadió.

Trump visitó este lunes Israel antes de viajar a Egipto para asistir a la cumbre para firmar el plan de paz en Gaza, el día de la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

Había sido recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por Netanyahu, por el presidente del país, Isaac Herzog, y por miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka.

Tras su reunión con familiares de los rehenes y su intervención ante la Knéset, su agenda continúa en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij, donde está prevista la llamada Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ