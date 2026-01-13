Fiscalía de Teherán Evalúa Qué Detenidos por Protestas en Irán Pueden Enfrentar Pena de Muerte

La Fiscalía de Teherán informó este martes 13 de enero que evalúa cuántos detenidos por las protestas en Irán pueden llegar a enfrentar la pena de muerte por el delito de "enemistad contra Dios" o "hacer la guerra contra Dios", conocido como "Moharebeh".

El fiscal Ali Salehi dijo que varias personas fueron imputadas por participar en lo que calificó como "disturbios" a nivel nacional, sin precisar la cantidad de los asegurados, según reportes de la agencia estatal iraní Tasmin.

El medio oficialista citó declaraciones del funcionario sobre los “alborotadores”, al tiempo que indicó que se trata de "crímenes de guerra" enviados a los tribunales. La misma información fue reportada por Human Rights Activists News Agency (HRANA, por sus siglas en inglés) considerado medio independiente, que dio por hecho el proceso que conlleva la pena capital.

Asimismo, el fiscal confirmó que "varios" manifestantes fueron encarcelados, después de la orden de apertura de juicio y el acta de acusación, añadió HRNA.

"Hasta el momento, varios de los arrestados en los recientes disturbios han sido llevados a prisión por la Fiscalía de Teherán, tras ser acusados ​​y recibir las órdenes de seguridad correspondientes", se indicó en la publicación de Tasmin en sus cuentas oficiales de X y Telegram.

Acciones contra 10 mil 700 detenidos

La agencia alineada al régimen aseguró que el fiscal se refirió a los participantes de "los disturbios" de los últimos días, en alusión a las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de diciembre y que a la fecha han dejado 648 muertos y 10 mil 700 detenidos en 14 provincias, según estimaciones reportadas por Iran Human Rights (IHRNGO).

Se han emitido varias citaciones y acusaciones formales en relación con los recientes disturbios

"Se están investigando de forma especial los casos en los que las acciones criminales de los acusados ​​y los alborotadores son compatibles con el Moharebeh", advirtió el fiscal de Teherán al mencionar el cargo que se castiga con la pena de muerte, generalmente por ahorcamiento.

Ali Salehi aseguró que otros detenidos fueron llevados a prisión y se les impuso una orden de fianza, con lo que se entiende que pudieran ser liberados tras pagar un monto no precisado, agregó la agencia vinculada a Human Rights Activists in Iran (HRAI).

Varios otros también fueron enviados a prisión después de ser informados de los cargos y se les emitió una orden de fianza

Alistan ejecución de un manifestante

IHRNGO informó el 12 de enero que Erfan Soltani, de 26 años, corre riesgo de ser ejecutado en Irán días después de su arresto por participar en las protestas de las últimas semanas.

Al citar fuentes cercanas a la familia, se indicó que el manifestante fue detenido el 8 de enero en Fardis, Karaj.

"Se le informó a su familia que había sido condenado a muerte y que la sentencia se ejecutará el 14 de enero", agregó la organización.

El pasado 10 de enero, el fiscal había advertido que cualquiera que participara en las manifestaciones sería considerado un "enemigo de Dios".

Las manifestaciones comenzaron hace más de dos semanas por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1.4 millones por dólar, ya que la economía del país está siendo presionada por sanciones internacionales, en parte impuestas por su programa nuclear. Pero las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

¿Qué es el "Moharebeh"?

El "Moharebeh" es un delito contemplado en el Código Penal Islámico de Irán que suele traducirse como "enemistad contra Dios". Se ha aplicado a conductas que las autoridades consideran amenazas graves contra la seguridad pública.

Se trata de una figura de origen religioso-jurídico que el Estado iraní utiliza en procesos penales y tiene traducciones como "hacerle la guerra a Dios", "guerra contra el Estado y Dios" u "odio contra Dios", de modo que los culpables son "enemigos de Dios".

"De acuerdo con el artículo 279 del Código Penal Islámico, moharebeh puede significar desenvainar un arma con la intención de atentar contra la vida, la propiedad o el honor de las personas o para intimidarlas, de manera que provoque inseguridad en el entorno", según un artículo de la BBC.

La ley iraní, que ha aplicado el delito a cientos de casos, prevé penas muy severas para este cargo. Entre los castigos posibles están:

Pena de muerte

Destierro

Otras sanciones graves, cuya aplicación queda a criterio de los tribunales

Sin embargo, en los últimos años, cuando se ha dictado una condena capital, la ejecución se realiza por ahorcamiento.

Organismos internacionales y de derechos humanos han señalado que este cargo ha sido usado contra personas detenidas en protestas, tras procesos judiciales cuestionados por falta de garantías.

