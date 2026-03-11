Día 12 de la Guerra entre EUA e Irán: Bombardeos de Israel en Líbano Dejan Más de 20 Muertos

En el día 12 de la guerra entre Estados Unidos e Irán, los bombardeos de Israel en Líbano han dejado al menos 24 muertos y un centenar de heridos. Por su parte, Hezbolá aseguró que lanzó misiles contra una base de inteligencia militar israelí en las afueras de Tel Aviv.

Por la mañana del jueves 12 de marzo, un ataque contra la playa Ramlet al Bayda, en Beirut , dejó un saldo inicial de al menos siete muertos y 21 heridos.

, dejó un saldo inicial de al menos siete muertos y 21 heridos. Según autoridades libanesas, más de 630 personas han muerto en el país desde que Israel reanudó los ataques en Líbano.

Israel redobla ataques en Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano señaló que un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, resultó en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos. También en Baalbek, en la localidad de Shaath, fallecieron otras ocho personas y tres más resultaron heridas en bombardeos israelíes.

Los ataques de Israel se repitieron también al sur de Líbano, en Tiro, así como en Beirut, capital de Líbano, en la playa Ramlet al Bayda. En otras iteraciones del conflicto entre Israel y Hezbolá, esta playa ha servido de hogar temporal a los desplazados.

Las fuerzas armadas de Israel señalaron el jueves que realizó ataques en 10 objetivos de Hezbolá en el sur de Beirut, además de un cuartel y centros de mando de inteligencia.

Más de 600 personas han muerto en Líbano tras inicio de la guerra entre EUA e Irán

"En las últimas horas, las FDI iniciaron una amplia ola de ataques contra infraestructuras terroristas de Hezbolá en todo Líbano", explicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes en un comunicado. Los ataques incluyen sistemas de lanzamiento de misiles.

Bombardeo de Israel en Líbano deja 24 muertos. Foto: AFP

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos tanto en el sur como en el este de Líbano, así como en los suburbios de Beirut. Los ataques de los últimos diez días han causado 634 muertos, mil 586 heridos y más de 800 mil desplazados.

Con información de AFP y EFE