Hamás Entrega Cuerpos de Otros 4 Rehenes Mientras Trump Insiste en Desarme de Grupo Islamista

Los cuerpos de otros cuatro rehenes se encuentran bajo custodia de las fuerzas israelíes en Gaza después de que Hamás los entregó hoy al Comité Internacional de la Cruz Roja, informaron en una declaración conjunta el ejército israelí y la agencia de seguridad Shin Bet.

La entrega se produjo después de una transferencia similar ocurrida el lunes, cuando Hamás devolvió los cuerpos de cuatro rehenes junto con los 20 cautivos sobrevivientes.

Esto como parte del acuerdo de cese al fuego de conformidad con el cual Israel liberó a alrededor de 2 mil detenidos y presos palestinos.

Israel dijo que los cuerpos de cerca de 20 rehenes siguen en Gaza y exigió que Hamás los devuelva también.

Trump dice que Hamás debe desarmarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había comunicado a Hamás que el grupo militante debe desarmarse o se verá obligado a hacerlo.

"Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei.

Hablé con Hamás y le dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron

Las perspectivas del plan de paz de Trump se han ensombrecido desde que el lunes regresó de una visita a Israel y Egipto.

Israel restringió la entrada de ayuda a Gaza y mantuvo cerrada la frontera del enclave el martes, mientras que los combatientes de Hamás, que han resurgido, demostraron su dominio ejecutando a hombres en la calle.

Con información de: EFE y Reuters

