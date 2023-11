Hamás Libera a 11 Rehenes Israelíes en Cuarto Día de Tregua

El Ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes fueron liberados por el grupo islamista Hamás y fueron trasladados a territorio israelí, en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos en paralelo a un alto el fuego temporal.

Después de que se sometan a una evaluación médica inicial de su salud, el Ejército los acompañará para que "se reúnan con sus familias".

Según informó un colectivo de familiares de rehenes, los 11 liberados son residentes del kibutz Nir Oz, una comunidad adyacente a la Franja de Gaza.

El mismo grupo precisó que entre los liberados hay nueve niños y dos mujeres.

Según el Ministerio de Exteriores, seis de los rehenes israelíes tienen también la nacionalidad argentina, tres la francesa y dos la alemana.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.