Hasta el Viernes Iniciaría Tregua en Gaza y Liberación de Rehenes

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que prevé también el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo islamista por 150 presos palestinos, no entrará en vigor antes del viernes, dijeron el jueves responsables israelíes.

Los combates continuaron el miércoles en la Franja de Gaza, pero los medios aseguraban que la tregua iba a empezar el jueves a las 08:00 GMT. Un responsable de Hamás dijo esperar "un primer intercambio de 10 rehenes por 30 prisioneros el jueves".

Pero el jefe del Consejo Nacional de Seguridad israelí, Tzachi Hanegbi, declaró que la liberación de rehenes tendrá lugar "no antes del viernes" y que las negociaciones "no cesan".

Tampoco habrá "pausa" en los combates hasta entonces, dijo a la AFP un funcionario israelí bajo anonimato.

El gobierno israelí anunció el miércoles de madrugada la aprobación de este acuerdo que conllevará la liberación de al menos 50 mujeres y niños tomados por Hamás y un "respiro en los combates" de cuatro días.

El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu se encontraba bajo presión de las familias de los cerca de 240 rehenes apresados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre, que dejó mil 200 muertos, en su mayoría civiles, según las autoridades israelíes.

"Estamos muy felices", dijo en un comunicado la principal asociación israelí de familias de secuestrados de Hamás, el Foro de Rehenes y de Familias Desaparecidas. "De momento no sabemos exactamente quién será liberado ni cuándo".

"Esto me da esperanzas de que mis hijas vuelvan", declaró Maayan Zin, madre de dos niñas secuestradas en Gaza.

Suman Más de 14 Mil Muertos en Gaza

Desde el ataque del 7 de octubre, Israel lanzó una ofensiva contra Gaza que, según Hamás, ha dejado más de 14 mil muertos en este territorio palestino, entre ellos más de 5 mil 800 niños.

Además, Israel impone desde el 9 de octubre un "asedio total" de este pequeño territorio de 360 km2, cortando el suministro de agua, comida, electricidad y combustible.

Los bombardeos han devastado el territorio y han provocado una grave crisis humanitaria, según la ONU, que calcula que 1.7 millones de los 2.4 millones de residentes de Gaza fueron desplazados por la guerra.

El acuerdo, mediado por Catar, Estados Unidos y Egipto, debe suponer un respiro para la población y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, que ha entrado a cuentagotas en camiones desde Egipto.

Al detallar los detalles del pacto, el portavoz de la cancillería catarí, Majed al Ansari, explicó a la AFP que "cada día se liberará a un número de rehenes (...) hasta llegar a 50 en el cuarto día" de tregua. Entre ellos no habrá militares israelíes.

Israel difundió una lista de 300 prisioneros palestinos que pueden ser excarcelados: 33 mujeres, 123 adolescentes menores de edad y 144 jóvenes de alrededor de 18 años. Entre ellos figuran 49 miembros de Hamás.

Las autoridades israelíes explicaron que los intercambios podían continuar si se prolonga la tregua, hasta llegar a un total de 100 rehenes y 300 presos palestinos.

En la lista de presos palestinos está Shrouq Dwayat, condenada por intento de asesinato en un ataque con cuchillo en 2015.

Su madre, Sameera Dwayat, no podía ocultar su emoción ante la posible liberación de la joven de 26 años. "Lloro, río, tiemblo", contó a la AFP.

En el Vaticano, el papa Francisco recibió este miércoles por separado en el Vaticano a allegados de los rehenes israelíes y a palestinos con familiares en Gaza, e instó al diálogo para evitar una "montaña de muertos" por la guerra.

Catar indicó que la pausa humanitaria permitirá una mayor entrada de "convoyes humanitarios y de ayuda, incluido combustible".

Entre 200 y 300 camiones entrarán en Gaza, ocho de ellos con combustible y gas, según Taher al Nunu, funcionario de Hamás.

Numerosos líderes internacionales celebraron el acuerdo, como el presidente de la Autoridad Palestina (que gobierna Cisjordania), Mahmud Abás, el presidente estadounidense, Joe Biden, o el egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

ONU Considera que Aún Hay Mucho por Hacer

La ONU también lo calificó de "paso importante", pero consideró que "queda mucho por hacer".

Varias oenegés internacionales afirmaron que la tregua no bastará para que llegue la ayuda necesaria, además de "no ser suficiente en términos de derechos humanos".

El territorio palestino es actualmente el "lugar más peligroso del mundo para un niño", denunció este miércoles la directora de Unicef, Catherine Russell.

A pesar del acuerdo, Israel afirmó que continuará la guerra para "eliminar Hamás y garantizar que no haya ninguna amenaza para el Estado de Israel desde Gaza".

"Confirmamos que nuestros dedos seguirán en los gatillos", advirtió por su parte el movimiento islamista.

El miércoles, el ejército israelí prosiguió sus bombardeos sobre Gaza, donde realiza también una operación terrestre desde el 27 de octubre.

Según la defensa civil, más de 30 personas murieron en bombardeos sobre casas del norte de la Franja.

"Hablan de tregua, pero... ¿qué tregua? ¿Una tregua con heridos, muertos y casas destruidas? No queremos tregua si no podemos regresar a nuestras casas, no queremos tregua por un poco de comida", espetó Maysara al Sabbagh, refugiado en Jan Yunis, en el sur del territorio.

La guerra también hizo temer una conflagración regional, especialmente entre Israel y el Hezbolá libanés y los rebeldes hutíes de Yemen, en sus fronteras norte y sur respectivamente.

El ejército israelí afirmó haber interceptado el miércoles un misil de crucero lanzado hacia el sur del país, sin indicar su origen.

