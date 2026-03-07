Informan las FDI que Completaron un Nuevo Ataque contra Infraestructura del Régimen Iraní en Teherán

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea completaron, una nueva oleada de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán y otras zonas del centro de Irán.

Indicaron que como parte de los ataques, los aviones de la Fuerza Aérea lanzaron alrededor de 230 municiones contra varias instalaciones militares, entre las que se encuentran:

La Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria .

. Un lugar de almacenamiento de la unidad de misiles que contiene infraestructura de lanzamiento hacia el territorio de Israel.

que contiene infraestructura de lanzamiento hacia el territorio de Israel. Un sitio subterráneo para el almacenamiento y la producción de misiles balísticos, desde el cual operaban cientos de soldados de las fuerzas armadas del régimen.

Precisó además que se atacaron bases de lanzamiento de misiles identificadas en diversas zonas adicionales del oeste y centro de Irán.

Con información de FDI

LECQ