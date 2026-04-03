Un Segundo Avión de Combate de EUA Habría sido Derribado por Defensas Aéreas de Irán

Un avión de combate A-10 estadounidense fue alcanzado por las defensas aéreas iraníes, de acuerdo con información de medios estatales iraníes, citando a la oficina de relaciones públicas del Ejército de la República Islámica.

Anteriormente, la agencia Associated Press había informado que un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en Oriente Medio este viernes. No obstante, en ese momento no se disponía de más información de inmediato, incluyendo el paradero del piloto.

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Rescatan a tripulante de aeronave

Un miembro de la tripulación fue rescatado tras el derribo del avión estadounidense en Irán, según informaron funcionarios estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

La televisión iraní había declarado que al menos un miembro de la tripulación se eyectó e instó a los iraníes a entregar a la policía a cualquier "piloto enemigo".

El primer avión derribado

Los medios estatales iraníes afirmaron en una publicación en X que el ejército iraní derribó un F-15E Strike Eagle estadounidense. Este fue el primer avión estadounidense perdido en Irán durante esta guerra.

La noticia del derribo del avión, difundida por los medios iraníes, coincidió con una explosión en Teherán y un ataque aéreo iraní contra objetivos en toda la región, incendiando la refinería de petróleo Mina al-Ahmadi en Kuwait y dañando una planta desalinizadora.

Estas plantas abastecen de agua potable a la mayor parte de los estados del Golfo y se han convertido en un objetivo prioritario.

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