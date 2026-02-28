Irán Inicia Ataque a Gran Escala y Se Lanza contra Bases de EUA en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

La agencia estatal Mehr informó que Irán atacó con misiles bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait y amenazó con nuevos ataques.

De acuerdo con el vocero del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, referidas por la citada agencia, "cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo".

Según este medio, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a bases en la región:

La de Al Udeid, en Catar.

La de Al Salem, en Kuwait.

La de Al Dhafra, en EAU.

La quinta base estadounidense, en Baréin.

Esto además del ataque de las Guardias Revolucionarias iraníes contra Israel, lo que activó de inmediato el Estado de Emergencia, así como las sirenas antiaéreas.

Ataques frustrados

A pesar de la vehemencia del anuncio iraní, el Ministerio de Defensa catarí señaló que los ataques del régimen se han "frustrado con éxito", aunque no dio más detalles.

Las autoridades de este país y del resto de la región anunciaron el cierre temporal de su espacio aéreo y pidieron a la población mantenerse en sus casas, lejos de instalaciones militares.

También en EAU, el ministerio de Defensa informó de que el país había sido objeto de un "flagrante ataque" con misiles balísticos iraníes al que respondieron con "gran eficacia, interceptando con éxito un número de misiles".

Dos misiles cayeron en el país y las autoridades competentes atendieron el incidente en una zona residencial de Abu Dabi. El ataque causó daños materiales y la muerte de un ciudadano asiático

En Baréin, la agencia oficial confirmó el ataque al servicio de la Quinta Flota y también dentro de su territorio, mientras que canal oficial iraní Press TV publicó por su parte fotos y videos donde se puede ver la fuerte humareda provocada por el misil en un punto de la ciudad cerca de la línea de costa.

Press TV también publicó fotografías del ataque a Kuwait, donde se puede ver una gran columna de humo en una zona poblada cerca del puerto.

Con información de EFE

ICM