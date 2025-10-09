Israel Aprueba Plan de Liberación de Todos los Rehenes, Tanto Vivos como los Muertos

El gobierno de Israel aprobó el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, esto después de que el 8 de octubre 2025, se anunciara un acuerdo de paz entre Israel y Hamás en una primera fase.

La noche del miércoles, el presidente de Estados Unidos, dijo en entrevista con Fox News que Hamás probablemente liberará a los rehenes israelíes el próximo lunes 13 y martes 14 de octubre, incluidos los cuerpos de los fallecidos, luego de que horas antes, Hamás e Israel acordaran firmar la primera fase para un acuerdo de paz como paso inicial para una solución en el conflicto en la Franja de Gaza que cumplió 2 años el pasado 7 de octubre.

El 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel, tomaron a más de 250 rehenes, se estima que en la Franja de Gaza hay 48 rehenes, de los cuales solo 20 estarían con vida. En cambio para esto, Hamás pide la liberación de 2 mil presos palestinos, según dijo a Efe el asesor de prensa del buró político de la organización, Taher Al Nono.

Después de que Trump anunciara ayer la primera fase del acuerdo de paz en su cuenta de Truth Social, esto provocó expresiones de agradecimiento tanto de los familiares de los rehenes, como reconocimiento de líderes mundiales, incluido Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, quien en redes sociales, escribió que "todos deberíamos sentirnos alentados".

Ahora depende de israelíes y palestinos, con el apoyo de Estados Unidos y del mundo entero, comenzar la difícil tarea de reconstruir Gaza y comprometerse con un proceso que, al reconocer la humanidad común y los derechos básicos de ambos pueblos, pueda lograr una paz duradera

En tanto, familias de rehenes israelíes agradecieron a Trump, mientras que en Gaza, los palestinos celebraron lo que podría darles paz a 2 años del conflicto que ha dejado 67 mil palestinos muertos.

Logramos algo que se decía, "nunca se lograría": Trump

Desde que se logró este acuerdo de paz, el presidente de Estados Unidos, ha celebrado esta primera fase, lo que ha calificado como "un avance trascendental en Oriente Medio".

