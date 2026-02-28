Israel Cierra su Espacio Aéreo Luego del Ataque contra Irán

Este sábado la Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó el cierre del espacio aéreo nacional, cancelando la llegada o salida de vuelos programados, luego de que el Ejército bombardeara Teherán y declarara estado de emergencia en el país por 48 horas.

En un comunicado indicó:

Tras los acontecimientos relacionados con la seguridad, el ministro de Transporte ha ordenado al director de la Autoridad de Aviación Civil que cierre el espacio aéreo del Estado de Israel a los vuelos civiles. La seguridad de los pasajeros es nuestra máxima prioridad

No hay fecha clara de en qué momento el espacio aéreo se reabrirá, pero la Autoridad Aeroportuaria indicó que notificará "con 24 horas de antelación a la reanudación de los vuelos".

Ataque

La mañana de este sábado Israel bombardeó Teherán, en lo que el Ejército calificó de un "ataque preventivo".

Luego del ataque, hizo sonar las alarmas antiaéreas en todo el territorio israelí y ordenó a la población a permanecer cerca de un búnker.

En un comunicado el Ministerio de Defensa informó:

Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato

Este ataque se da en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y cuya última ronda se produjo el jueves.

Dichas negociaciones se encuentran bajo la amenaza militar de Estados Unidos, que aseguró que si no llegaban a un acuerdo atacaría al país persa, para lo que ha hecho el mayor despliegue militar en Medio Oriente desde 2003.

Con información de EFE

