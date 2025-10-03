Israel Intercepta el Último Barco de la Global Sumud Fotilla que Navegaba Rumbo a Gaza
N+
El Marinette, que se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones de la Flotilla, fue interceptado este viernes según confirmó la organización
COMPARTE:
El Marinette, el último barco de la Global Sumud Fotilla que navegaba con destino a Gaza en el Mediterráneo, fue interceptado este viernes, según confirmó la organización.
En Telegram la Fotilla indicó:
Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza
En el mensaje, los activistas agregaron que la Marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".
Israel ha interceptado desde la noche del miércoles más de 40 barcos y detenido a un total de 473 tripulantes, que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, este viernes.
El Marinette -con bandera polaca-, con 6 tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión debido a una falla, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación en aguas internacionales del Ejército israelí contra la Flotilla.
Imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un barco militar y el abordaje israelí alrededor de las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.
Global Sumud Flotilla
La Global Sumud Flotilla, formada por decenas de barcos que partieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta ahora con cientos de voluntarios de más de 40 países.
Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens
Otra misión llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, sigue su travesía hasta Gaza y este viernes navegaba con 9 barcos a la altura de la isla de Creta, de acuerdo con su página de rastreo.
Historias recomendadas:
- Los Traslados de Internas al Cefereso 16 en Morelos: "Me Tocó Ver Cómo Una Compañera se Suicidó"
- Saldo de la Marcha 2 de Octubre: 29 Civiles y 94 Policías Fueron Lesionados
- La NASA Invita a Mirar la Luna de Forma Distinta este 4 de Octubre
Con información de EFE y AFP
LECQ