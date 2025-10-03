Inicio Internacional Medio oriente Israel Intercepta el Último Barco de la Global Sumud Fotilla que Navegaba Rumbo a Gaza

Israel Intercepta el Último Barco de la Global Sumud Fotilla que Navegaba Rumbo a Gaza

|

N+

-

El Marinette, que se había quedado rezagado del resto de las embarcaciones de la Flotilla, fue interceptado este viernes según confirmó la organización

Israel Intercepta el Último Barco de la Global Sumud Fotilla que Navegaba Rumbo a Gaza

Captura de pantalla de una transmisión en vivo muestra a las fuerzas de la Armada israelí acercándose al buque Marinette. Octubre 3, 2025. Foto: Global Sumud Flotilla vía Reuters

COMPARTE:

El Marinette, el último barco de la Global Sumud Fotilla que navegaba con destino a Gaza en el Mediterráneo, fue interceptado este viernes, según confirmó la organización.    

En Telegram la Fotilla indicó:

Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza

En el mensaje, los activistas agregaron que la Marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

Israel ha interceptado desde la noche del miércoles más de 40 barcos y detenido a un total de 473 tripulantes, que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, este viernes.

El Marinette -con bandera polaca-, con 6 tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión debido a una falla, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación en aguas internacionales del Ejército israelí contra la Flotilla.

Imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un barco militar y el abordaje israelí alrededor de las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla, formada por decenas de barcos que partieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta ahora con cientos de voluntarios de más de 40 países.

Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens

Otra misión llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, sigue su travesía hasta Gaza y este viernes navegaba con 9 barcos a la altura de la isla de Creta, de acuerdo con su página de rastreo.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP
LECQ

Guerra Israel-HamasDerechos HumanosIsraelJusticia Internacional
Inicio Internacional Medio oriente Israel intercepta el ultimo barco de la global sumud fotilla que navegaba rumbo a gaza