Israel Intercepta el Último Barco de la Global Sumud Fotilla que Navegaba Rumbo a Gaza

El Marinette, el último barco de la Global Sumud Fotilla que navegaba con destino a Gaza en el Mediterráneo, fue interceptado este viernes, según confirmó la organización.

En Telegram la Fotilla indicó:

Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza

En el mensaje, los activistas agregaron que la Marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

Israel ha interceptado desde la noche del miércoles más de 40 barcos y detenido a un total de 473 tripulantes, que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, este viernes.

El Marinette -con bandera polaca-, con 6 tripulantes, se había quedado rezagado del resto de la misión debido a una falla, por lo que no fue interceptado entre el miércoles y el jueves, en la operación en aguas internacionales del Ejército israelí contra la Flotilla.

Imágenes del barco emitidas en directo muestran el acercamiento de un barco militar y el abordaje israelí alrededor de las 10:29 hora local (7:29 GMT) a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.

Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla, formada por decenas de barcos que partieron de España, Túnez, Italia y Grecia, consistía en la misión humanitaria más amplia organizada hasta ahora con cientos de voluntarios de más de 40 países.

Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens

Otra misión llamada Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, sigue su travesía hasta Gaza y este viernes navegaba con 9 barcos a la altura de la isla de Creta, de acuerdo con su página de rastreo.

Con información de EFE y AFP

