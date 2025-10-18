Israel Mata a 10 Integrantes de Una Familia Que Regresaban a Su Casa; la Mayoría Eran Niños

El Ejército de Israel atacó un vehículo en el que viajaba la familia Shaban que se dirigía a su casa en Zeitún, en la Ciudad de Gaza, luego de que cruzara la imaginaria línea amarilla, límite al que se replegaron las tropas por el acuerdo de cese al fuego.

En el vehículo viajaban 11 personas, de las cuales 10 murieron y una quedó herida. La Defensa Civil de Gaza informó que iban siete niños, dos mujeres y dos hombres, quienes quedaron a merced del fuego de artillería de los militares israelíes.

De acuerdo con este cuerpo civil, fueron recuperados los cuerpos de nueve víctimas, mientras que uno más fue trasladado a un hospital para su atención médica. El cadáver restante no fue hallado en un primer instante y se cree que quedó pulverizado.

No se halló ni rastro de su cuerpo. Creemos que quedó volatilizado por los cohetes

Escena cruenta

Los rescatistas no llegaron hasta un día después del ataque, ya que es una zona de difícil acceso, sobre todo por la presencia del Ejército israelí. Antes tuvieron que coordinarse con la ONU para poder entrar sin problemas.

En el lugar del ataque, fue hallado el cuerpo de un niño partido por la mitad, según se observó en una imagen compartida con periodistas gazatíes por uno de los paramédicos de la misión, Abudllah al Majdalawi.

La familia iba a revisar su casa, luego de haber tenido que salir tras la ofensiva llevada a cabo por Israel en territorio gazatí, en medio de las hostilidades con Hamás. El auto en el que viajaban fue impactado por un misil.

¿Qué dijo Israel sobre el ataque?

El Ejército de Israel informó que el vehículo era sospechoso y se acercó a las tropas, de modo que fue calificado como una amenaza inminente.

Según lo dicho, primero hicieron disparos de advertencia para disuadir al minibús, pero al no tener respuesta, "eliminaron la amenaza".

Desde que inició el alto al fuego, más de 30 gazatíes han muerto en decisiones similares, en los que los militares disparan contra aquellos que consideran una amenaza.

La mayoría de las víctimas son civiles que buscan regresar a sus hogares y cruzan la línea amarilla imaginaria marcada por los tratados de paz, donde las tropas israelíes fueron replegadas, pero que no se pueden superar so pena de ser atacados.

Ante estos hechos, la víspera, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que se marcaría este límite para que todos identificaran dónde estaba.

