Israel Pintará la 'Línea Amarilla' para Avisar a Gazatíes los Cruces Prohibidos

El Ejército de Israel anunció que señalizará la 'línea amarilla' en Gaza, que marca el repliegue al que sus tropas fueron confinadas en el acuerdo de cese al fuego con Hamás, luego de los más de 20 gazatíes abatidos por cruzarla.

Así lo dijo el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado, tras una semana en la que se reportó la muerte de más de una veintena de personas muertas a causa de las balas israelíes.

De acuerdo con mis instrucciones, las FDI comenzaron a marcar la línea amarilla a lo largo de la cual fue trazada, cubriendo más del 50% de la Franja de Gaza, con marcas continuas especiales para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad

El ministro reiteró que esta línea imaginaria busca "advertir a los terroristas de Hamás y a los residentes de Gaza que cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

El mensaje del funcionario fue acompañada por una imagen en baja resolución en la que se observa una figura que mostraría el objeto para cumplir con la encomienda.

¿Cuántas personas han muerto desde el cese al fuego?

A una semana de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamás, después de poco más de dos años del inicio de las hostilidades, el Ejército israelí ha matado a más de 20 gazatíes que han cruzado la línea hacia el espacio bajo control de su país.

El Ministerio de Salud de Gaza informaron que la mayoría de los fallecidos eran personas que trataban de volver a sus casas tras la tregua.

Una vez que entraban en las zonas bajo control israelí, las tropas o drones abren fuego contra quienes violan el espacio. El problema es que los habitantes de la ciudad de Gaza no saben dónde está la línea amarilla con exactitud.

Entre esta línea y la frontera entre Gaza e Israel hay unos 1.5 kilómetros en su zona más estrecha y unos 6.5 en la más ancha (en su zona más amplia Gaza tiene unos 12 kilómetros de ancho).

