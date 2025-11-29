Joven Gazatí Se Gana la Vida con Tanque Israelí Abandonado; Es Punto de Carga de Celulares

A los pies de un edificio bombardeado, en el barrio de Tel al Hawa, en la ciudad de Gaza, Yahya Nahed Akram Rezig, de 27 años, vio la oportunidad de ganarse la vida con un tanque israelí.

El joven vio en el vehículo blindado la oportunidad de salir adelante en medio de la devastación por la guerra, y convirtió ese tanque que antes hacía daño en un punto de carga de teléfonos móviles.

Hasta ese lugar llega un gran número de palestinos que no tienen acceso a la electricidad para recurrir a los servicios de Yahya, quien espera dentro de la unidad sentado en una colchoneta.

Una oportunidad de negocio

El día que encontró el vehículo, rodeado de casquetes y ruinas, vio que la puerta estaba abierta. Fue ahí cuando pensó en una "oportunidad de negocio".

Quería emprender un proyecto para ganarme la vida

A ese lugar llegan decenas de residentes de la zona con sus celulares en busca del servicio, mismo que Yahya ofrece a cambio de dinero. Un cambio importante para un blindado para hacer daño.

Es un lugar donde se sentaban los militares israelíes para luchar contra los gazatíes. Yo quería reconvertirlo en un lugar de esperanza para que la gente de Gaza vea que los sitios militares que dejó el Ejército pueden ser espacios de los que beneficiarse y donde hacer realidad nuestras esperanzas y sueños

Para generar la electricidad necesaria para cargar los teléfonos, Yahya ha recuperado algunos paneles solares que no fueron dañados en Gaza tras los bombardeos israelíes.

Muchos vienen a ver el tanque y me preguntan si es el tanque el que carga los móviles o una energía alternativa. Por supuesto, les digo que uso una fuente de energía alternativa: paneles solares

Un respiro económico

El joven de 27 años ha logrado generar dinero y con ello tener un pequeño respiro ante los problemas que tiene la ciudad, en medio de las ruinas y las nulas posibilidades de un trabajo formal.

A pesar del escenario, Yahya dice que se aferran a una esperanza y siempre buscando cumplir con sus sueños, "superando la pérdida y el dolor que nos infligieron a nosotros y a nuestras familias".

Con información de EFE

ICM