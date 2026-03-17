Afganistán Reporta Decenas de Muertos por Ataque de Pakistán en Hospital; ONU Condena Ofensiva

Decenas de personas murieron y varias más resultaron lesionadas en un ataque aéreo perpetrado por Pakistán contra un centro de rehabilitación de ⁠drogadictos en Kabul, el Gobierno talibán afgano, lo que supone una fuerte escalada del conflicto entre los dos países. El relator especial de la ONU para Afganistán condenó la ofensiva y se dijo consternado.

Un portavoz de los talibanes aseguró que al menos 400 personas murieron y 250 resultaron heridas por el bombardeo. Sin embargo, no se ha verificado de forma independiente la cifra final de fallecidos. La BBC, por ejemplo, acudió al lugar devastado y contabilizó que se retiraban hasta 30 cadáveres en camillas.

Pakistán rechazó la acusación por considerarla falsa y engañosa, y dijo que el lunes por la noche "atacó de forma precisa instalaciones militares e infraestructuras de apoyo a los terroristas".

"Las detonaciones secundarias visibles tras los ataques indican claramente la presencia de grandes ​depósitos de municiones", dijo el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, en una publicación en la red social X.

El ataque aéreo se produjo horas después de que China dijera que ‌seguía dispuesta a continuar con los esfuerzos para aliviar la tensión entre los países islámicos del sur de Asia e instara a ambas a evitar la expansión de la guerra y a volver a la mesa de negociaciones.

El conflicto que comenzó el mes pasado es el peor de la historia entre estos vecinos que comparten una frontera de 2,600 kilómetros. Se había calmado gracias a los intentos de países amigos, entre ellos China, de mediar y poner fin a los combates, antes ⁠de reavivarse de nuevo, esta vez a pocos días de la festividad del Eid al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán.

La escalada se produce en un clima de mayor inestabilidad en la región, donde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ‌y la represalia de Teherán han sumido a Medio Oriente en una crisis.

✅ 17 March 2026



✅ Pakistan’s Armed Forces successfully carried out precision airstrikes on the night of 16 March as a part of Operation Ghazab Lil Haq, targeting Afghan Taliban regime terrorism sponsoring military installations in Kabul and Nangarhar.



✅ Technical support… pic.twitter.com/b8YJkGC0cv — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) March 16, 2026

ONU condena el ataque

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, condenó este martes el bombardeo aéreo de Pakistán contra el hospital de rehabilitación en Kabul, según lo reportado por los talibanes.

"Consternado por los nuevos informes de ataques aéreos de Pakistán en Afganistán y las víctimas civiles resultantes", declaró el relator Bennett en una publicación en su cuenta de X.

El experto de Naciones Unidas instó a las partes a desescalar, ejercer la máxima moderación y respetar el derecho internacional, "incluida la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil, como los hospitales".

El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2 mil camas en el Distrito 9 de la capital, se produjo en torno a las 21:00 hora local del lunes (10:30 horas de CDMX), reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.

Otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF), también condenaron el bombardeo de Pakistán y exigieron una investigación internacional independiente sobre el incidente para que los responsables rindan cuentas.

La organización subrayó la urgencia de aplicar medidas inmediatas que garanticen la protección de los centros médicos y de rehabilitación en zonas de conflicto.

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Con información de Agencias

ASJ