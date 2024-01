Llega a Gaza Ayuda para Civiles y También Medicamentos para Rehenes Israelíes

La ayuda para los civiles en Gaza y los medicamentos para los rehenes israelíes entraron este miércoles a Gaza en aplicación del acuerdo mediado por Catar, informaron fuentes oficiales.

"En las últimas horas han entrado en la Franja de Gaza medicamentos y ayuda, en aplicación del acuerdo anunciado ayer en beneficio de la población civil de la Franja, incluidos los rehenes", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, en su cuenta oficial de X.

El grupo islamista Hamás afirmó este miércoles que por cada mil cajas de medicamentos que entren en la Franja de Gaza, una será destinada a los rehenes, en virtud de un acuerdo alcanzado con Israel, con la mediación de Catar y Francia.

Over the past few hours, medicine & aid entered the Gaza Strip, in implementation of the agreement announced yesterday for the benefit of civilians in the Strip, including hostages.



