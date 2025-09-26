Médicos Sin Fronteras Suspende Actividades en Gaza por Asedio de Israel

Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes la suspensión de sus actividades médicas en ciudad de Gaza. La organización humanitaria señaló que sus instalaciones están bajo asedio, rodeadas por tanques israelíes, y que no hay condiciones para llevar a cabo su labor de forma segura.

Tanques de Israel rodean instalaciones de Médicos Sin Fronteras

A través de un comunicado, Médicos Sin Fronteras denunció que sus clínicas han estado bajo ataques aéreos y actualmente están rodeadas por tanques de Israel, a menos de un kilómetro de sus instalaciones. Jacob Granger, coordinador de la organización en Gaza, declaró:

No nos ha quedado más remedio que detener las actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes.

Y añadió:

Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes, y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden desplazarse y se encuentran en grave peligro.

Según Médicos Sin Fronteras, solamente la semana anterior atendieron más de 3 mil 600 consultas, así como mil 655 casos de desnutrición en la ciudad de Gaza.

Médicos Sin Fronteras denuncia que miles de personas no pueden abandonar la ciudad de Gaza

A través del mismo comunicado, Médicos Sin Fronteras indicó que hay miles de personas que no pueden abandonar la ciudad de Gaza, a pesar del asedio de las tropas de Israel.

Aunque un gran número de personas han huido hacia el sur debido a las órdenes de evacuación, todavía hay cientos de miles en Ciudad de Gaza que no pueden marcharse y no tienen otra opción que quedarse.

A principios de septiembre, Israel advirtió a los residentes que evacuaran la ciudad de Gaza, considerada una “zona de combate peligrosa”. Días después inició una incursión terrestre en el enclave.

