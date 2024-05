México se Une a Demanda contra Israel ante CIJ por Crímenes en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que México solicitó intervenir en la causa abierta contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica por posible genocidio en la Franja de Gaza, así lo precisa un comunicado:

El texto destaca que México como país ha ratificado el tratado internacional para proporcionar su opinión.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB