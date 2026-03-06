Mientras Siguen los Bombardeos en Irán, Policía Israelí Rescata a Tortuga Herida, en Jerusalén

La Policía de Israel informó que habían rescatado a una tortuga herida por metralla, luego de que fuera interceptado un proyectil en el distrito de Jerusalén.

Fue el escuadrón antibombas, en el consejo regional de Mateh Yehuda, el que halló al animal con una herida ensangrentada en el caparazón.

Esto ocurrió, según la corporación, por un artefacto que fue interceptado y neutralizado, en medio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

De acuerdo con un sargento entrevistado por medios locales, la tortuga fue hallada cerca de uno de los fragmentos de un interceptor.

"Entendí enseguida que se había lesionado tras el impacto de la munición que habíamos venido a neutralizar. Como es un animal salvaje protegido, no lo dudé. Contacté con veterinarios que me indicaron cómo actuar, le di de comer hierba y la trasladé para que recibiera tratamiento médico".

Situación en Israel

Este viernes, las alarmas antiaéreas se han escuchado esporádicamente y según los bomberos, dos edificios fueron dañados por metralla en el centro del país y una persona fue atendida por un ataque de pánico.

Por otra parte, desde que comenzó la ofensiva contra Irán, 10 personas han muerto en el país y otras 2 mil han sido reubicadas en hoteles, pues sus viviendas sufrieron daños por metralla u ondas expansivas.

Mientras que en Beirut, Líbano, el Ejército israelí inició su vigésima séptima avanzada aérea, en un país que ya supera el centenar de muertos y hay más de 600 heridos.

En Irán, los bombardeos sobre la capital Teherán provocaron pánico y enormes columnas de humo. Las autoridades informaron de muertos en Shiraz, que se sumarían a los mil 230 en estos siete días de guerra.

Con información de EFE

