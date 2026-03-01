Netanyahu Amenaza con "Miles" de Ataques y Llama a Iraníes a Unirse Para Derrocar al Régimen.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que sus fuerzas armadas realizarán miles de ataques en Irán para crear las condiciones que permitan a la ciudadanía de ese país salir a las calles para el derrocamiento del régimen, luego de la ofensiva con Estados Unidos que mató a altos mandos, icluido el líder supremo, Alí Jamenei.

En los próximos días golpearemos miles de objetivos del régimen terrorista. Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo de Irán pueda liberarse de las cadenas de la tiranía

En un video en su cuenta oficial de X, Netanyahu hizo un llamado directo a la población de Irán para que se movilice contra el régimen de ese país, al que calificó como un "régimen de terror" responsable de haber hecho "miserables" sus vidas.

Y por eso me dirijo a ustedes una vez más: Ciudadanos de Irán, no dejen pasar esta oportunidad. Es una oportunidad que sólo se presenta una vez en cada generación

El primer ministro instó a no rendirse y aseguró que para los iraníes, "su momento llegará pronto”, por lo que no deben quedarse de brazos cruzados.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Que salgan a las calles a "terminar el trabajo"

Benjamin Netanyahu exhortó a los iraníes a salir a las calles por millones para “terminar el trabajo” y acabar con el régimen islámico, cuando se llegue el día, sin precisar la fecha.

El momento en que deben salir a las calles, salir por millones para terminar el trabajo y derrocar al régimen de terror que ha amargado sus vidas

“La ayuda que anhelaban ha llegado. La ayuda ha llegado y ahora es el momento de unirse para una misión histórica”, afirmó, en referencia a que el ataque en cojunto con Estados Unidos es en beneficio de la población iraní.

En su mensaje, el primer ministro también apeló de manera directa a distintos grupos étnicos del país.

Ciudadanos de Irán, parsis, kurdos, azeríes, ahwazis y baluchis: ahora es el momento de unir sus fuerzas para derrocar al régimen y asegurar su futuro

Las declaraciones se produjeron luego de la ofensiva israelí en Teherán, además de la respuesta iraní, debido a la guerra que se desató tras la muerte del ayatolá.

Historias recomendadas:

ASJ