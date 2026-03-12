Guardia Revolucionaria de Irán Exige a EUA que Retire Tropas de Medio Oriente o Serán Enterradas

La Guardia Revolucionaria de Irán instó este viernes 13 de marzo a Estados Unidos para sus tropas abandonen “inmediatamente” Medio Oriente. El cuerpo armado encargado de la protección del régimen teocrático amenazó que, de lo contrario, las fuerzas estadounidenses serán “enterradas bajo los escombros”.

Arabia Saudita anunció el viernes que derribó una veintena de drones iraníes en su territorio.

anunció el viernes que derribó una veintena de iraníes en su territorio. Israel pidió a su población que se refugiara ante la llegada de una oleada de misiles de Irán.

Irán anuncia nuevos ataques en el décimo cuarto día de guerra

En el décimo cuarto día de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado donde anunció el lanzamiento de una nueva oleada de misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria anunció que una “intensa lluvia” de misiles balísticos de medio alcance fueron lanzados contra objetivos del “ocupante sionista”. La ofensiva iraní habría alcanzado puntos en el oeste de Jerusalén, así como Tel Aviv y Eilat.

Por su parte, Israel había advertido a su población por una nueva ronda de ataques de Teherán. Por la mañana del viernes 13 pidió a los ciudadanos que buscaran refugio.

“Los sistemas de defensa están en acción para interceptar la amenaza”, afirmó el Ejército de Israel en un comunicado.

Guardia Revolucionaria afirma haber atacado objetivos en Jordania, Irak y Baréin

La Guardia Revolucionaria también aseguró haber que había atacado instalaciones militares estadounidenses en la región. Según informó, sus ataques alcanzaron la base aérea estadounidense de Muwafaq al-Salti, en Jordania, así como otras posiciones de Estados Unidos en Manama, Baréin, y Erbil, en la región de Kurdistán, al norte de Irak. Los ataques fueron realizados con drones y misiles.

Teherán también se arrogó el derribo de un avión cisterna estadounidense mientras repostaba a un caza. Seis tripulantes habrían muerto en este ataque.

No obstante, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos informó el jueves de que un avión cisterna KC-135 sufrió un accidente en el oeste de Irak. Washington aseguró que el siniestro “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Te explicamos en este texto qué es la Guardia Revolucionaria de Irán, en qué se diferencia del Ejército iraní y qué papel ha tenido en la política de Teherán desde la Revolución islámica.

