Después de que el grupo terrorista Hamás aceptara liberar a los rehenes israelíes, como parte del plan de Trump, el presidente de Estados Unidos, informó que estaría muy cerca la posibilidad de lograr la paz en Gaza, así lo expresó este viernes 3 de octubre de 2025.

Dio las gracias a los países como Catar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania

Este es un día importante. Veremos cómo sale todo. Nos hace falta que nos den la última palabra en concreto

Expresó que espera que los rehenes vuelvan a casa, con sus padres, y que algunos de ellos, que fallecieron también regresen con sus familiares

Sus padres los querían igual como si ese joven o esa joven estuvieran vivos



Trump celebra posible acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelís bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional.

Trump publicó en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que "todos recibirán un trato justo" y que las negociaciones están cerca de suceder.

El mandatario agregó que espera que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias, así como expresó un agradecimiento a los países involucrados.

En muchos sentidos esto no tiene precedentes (...) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo

La reacción del mandatario llegó después del comunicado oficial del grupo islamista Hamás donde acepta liberar rehenes para iniciar negociaciones, razón por la cual Trump pidió a Israel frenar los bombardeos a Gaza.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone lo siguiente:

Fin inmediato de la guerra entre Hamás e Israel

La liberación de los rehenes de Hamás

Formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja

Posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

