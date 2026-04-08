¿Por Qué Siguen Ataques en Líbano? Trump Habla sobre Cese al Fuego en Irán

Este miércoles, 8 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, habló sobre el cese al fuego en Irán.

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En una entrevista telefónica con PBS, el presidente Trump explicó que Líbano no está incluido en el cese al fuego de dos semanas entre su país e Irán.

Este mismo miércoles, al menos 112 personas murieron y otras 837 resultaron heridas en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

As long as Hezbollah continues to threaten our civilians, we will continue to operate against them. pic.twitter.com/TD5VOGLcNO — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

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"No será derramada en vano": Hezbolá responde por masacres en Líbano

Al respecto, el grupo chií libanés Hezbolá afirmó que la sangre de las cientos de víctimas por las "masacres" perpetradas este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano "no será derramada en vano".



Así lo indicó la formación en un comunicado en su canal oficial de Telegram, en el que señaló que "las masacres de hoy, como todos los actos de agresión y crímenes brutales, ponen de manifiesto nuestro derecho natural y legal a resistir la ocupación y responder a su agresión".

ONU condena ataques israelíes en Líbano

Naciones Unidas "condena firmemente los ataques israelíes" en Líbano que causaron numerosas víctimas el miércoles, declaró el portavoz adjunto del secretario general del organismo.

"La ONU condena firmemente las pérdidas de vidas civiles", dijo Farhan Haq a la prensa, y llamó a aprovechar "la oportunidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán" para evitar más muertes.

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Con información de N+ y agencias.

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