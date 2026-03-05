Así Es el ‘Gorrión Azul’, el Misil que Mató al Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán

El 28 de febrero Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán la operación “Furia Épica”. Durante estos ataques murió el ayatolá Alí Jamenei, quien fuera líder supremo del país persa desde 1989. Te explicamos cómo es el misil Gorrión Azul que utilizó Israel en este ataque.

El misil Gorrión Azul es un misil balístico de casi dos toneladas de peso.

es un misil balístico de casi dos toneladas de peso. Esta clase de misiles se lanzan desde aviones caza F-15.

Los ataques de Israel y EUA contra Irán

Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva amplia contra en Irán. Los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu han señalado que buscan eliminar las posibles capacidades nucleares de Irán y derrotar al régimen teocrático que ascendió con la Revolución Islámica de 1979.

Durante la primera parte de la ofensiva, se cobró la vida del ayatolá Alí Jamenei, quien fuera líder supremo del país desde 1989.

Cabe señalar que el ataque contra el político ocurrió en sabbat​, último día de la semana religiosa en el judaísmo y fecha de descanso. Según fuentes anónimas citadas por la BBC, el Ejército de Israel eligió adrede el día de descanso religioso para despistar a las fuerzas iraníes.

Así es el misil "Gorrión Azul" que Israel utilizó para eliminar a Jamenei

Según informó Israel, el ataque que cobró la vida del ayatolá se llevó a cabo con un misil Gorrión Azul (o Blue Sparrow en inglés). Este misil pesa mil 900 kilogramos y tiene una altura de 6.5 metros.

El misil Gorrión Azul de Israel se lanzó desde un avión F15. Foto: Reuters

Según datos de la empresa Sistemas de Defensa Avanzados Rafael, que presta servicios a las fuerzas armadas de Israel, el misil Gorrión Azul es lanzado desde un avión F15. Este misil balístico tiene un alcance de dos mil kilómetros.

Tras su lanzamiento, alcanza las partes altas de la atmósfera, donde se desprende una de sus partes, y emprende el reingreso a gran velocidad, con el fin de burlar los sistemas de defensa antiaéreos.

Tras los primeros ataques contra Irán, Benjamin Netanyahu fue la primera voz en señalar que se habría cobrado la vida del Ayatolá. Aunque algunas embajadas negaron la muerte de Alí Jamenei, el régimen iraní pronto aceptó la muerte de su líder supremo.

En los ataques también fallecieron familiares cercanos, como son su esposa y su nieta. Estados Unidos dijo que en el primer día de ataques murieron 49 líderes del régimen iraní.

