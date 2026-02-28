Reacciona el Mundo: Posturas a Favor y en Contra de los Ataques de EUA e Israel contra Irán

Luego de los ataques lanzados en conjunto por Estados Unidos e Israel contra Irán, algunos países ya han reaccionado a esta nueva escalada en el Medio Oriente.

Este operativo se da en medio de las negociaciones que Washington y Teherán sobre el programa nuclear de este último, que se estancó previo a este ataque del sábado.

Algunos países aliados de Estados Unidos han apoyado la operación, pero hay otros, como Rusia, que han rechazado los bombardeos.

Causó sorpresa que tuvieron que pasar cinco horas desde que comenzaron las hostilidades para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciara a través del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.

Volker Türk condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".

Países "neutrales"

Catar pidió un "cese inmediato" de todas las operaciones bélicas para volver "a las mesa de negociaciones y el diálogo".

El gobierno del Reino Unido aclaró que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques, pero añadió que está "listo para proteger nuestros intereses nacionales", según un portavoz oficial.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió respeto al derecho internacional, ya que la "violencia solo trae caos".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, contactará con aliados y lideres claves en la región para "apoyar cualquier iniciativa que pueda conducir a una distensión".

A favor de los ataques contra Irán

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo que los programas nucleares del régimen iraní y "su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial".

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, respaldó el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, como una medida para evitar que el país obtenga un arma nuclear.

Arabia Saudí condenó la "brutal agresión" iraní contra los países del golfo Pérsico que acogen bases militares estadounidenses en la región.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, dijo que "entienden" los motivos de seguridad y la "prolongada frustración" que han impulsado los ataques contra Irán, aunque añadió que la fuerza militar "debe ser siempre el último recurso".

En contra de la operación contra Teherán

El Consejo Político Supremo del movimiento Hutí de Yemen, alineado con Irán, condenó lo que calificó de "criminales y traicioneros" ataques estadounidenses e israelíes.

Dmitri Medvedev, vicepresidente ⁠del Consejo de Seguridad de Rusia, criticó a Donald Trump ‌por el ataque y cuestionó la resistencia de ⁠Washington, dada la historia relativamente corta en comparación con ‌la civilización persa.

Rusia condena ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y los califica de "acto de agresión armado premeditado y no provocado".

El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó que Estados Unidos está actuando al margen del derecho internacional y señaló que espera que la situación se calme para sea posible buscar una solución negociada al conflicto.

Suiza manifestó su "profunda preocupación" por los ataques contra Irán, e instó a que se respete el derecho internacional y la población civil.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su profunda preocupación por la escalada del conflicto.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní y las represalias de Irán. Dijo que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto".

