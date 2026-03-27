Régimen Iraní Reclutará a Niños de 12 Años para Tareas de Seguridad y Labores de Inteligencia
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Esta medida se da en el marco de la guerra entre Irán y la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, la cual comenzó el 28 de febrero
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El gobierno iraní aprobó reclutar a niños a partir de los 12 años para labores de seguridad y de inteligencia en la ciudad de Teherán, esto en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.
Así lo dijo Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria enfocada en la capital del país.
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“Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”.
Las funciones de los reclutas
El funcionario militar dijo en una entrevista para la televisión estatal que las funciones de estos jóvenes reclutas serán esencialmente dos:
- Patrullajes por la capital.
- Labores de inteligencia.
Cabe destacar que estas actividades se han fortalecido desde el comienzo de las hostilidades, el pasado 28 de febrero, en Teherán y otras ciudades del país.
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El objetivo es mantener la seguridad y sobre todo capturar a miles de personas que han sido acusadas de apoyar a grupos de la oposición en el exilio y colaborar con Israel y Estados Unidos.
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Con información de EFE
ICM