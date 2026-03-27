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Régimen Iraní Reclutará a Niños de 12 Años para Tareas de Seguridad y Labores de Inteligencia

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Esta medida se da en el marco de la guerra entre Irán y la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, la cual comenzó el 28 de febrero

Régimen Iraní Reclutará a Niños de 12 Años para Tareas de Seguridad y Labores de Inteligencia

Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán realizan un entrenamiento al sur del país, en febrero de 2026. Foto: Reuters

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El gobierno iraní aprobó reclutar a niños a partir de los 12 años para labores de seguridad y de inteligencia en la ciudad de Teherán, esto en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Así lo dijo Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria enfocada en la capital del país.

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“Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”.

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Las funciones de los reclutas

El funcionario militar dijo en una entrevista para la televisión estatal que las funciones de estos jóvenes reclutas serán esencialmente dos:

  • Patrullajes por la capital.
  • Labores de inteligencia.

Cabe destacar que estas actividades se han fortalecido desde el comienzo de las hostilidades, el pasado 28 de febrero, en Teherán y otras ciudades del país.

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El objetivo es mantener la seguridad y sobre todo capturar a miles de personas que han sido acusadas de apoyar a grupos de la oposición en el exilio y colaborar con Israel y Estados Unidos.

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Con información de EFE

ICM

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