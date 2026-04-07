Tiroteo Frente a Consulado de Israel en Estambul Deja 3 Terroristas "Neutralizados"

Un tiroteo se registró este martes 7 de abril a las afueras del edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, dejando tres terroristas "neutralizados" y dos policías heridos, informó Mustafa Çiftçi, Ministro de Interior de Turquía.

"Tres individuos que se enfrentaron armados con nuestros agentes de policía de servicio frente a los bloques de Yapı Kredi Plaza en Estambul han sido neutralizados", publicó el funcionario en su cuenta oficial de X.

"En el enfrentamiento, dos de nuestros heroicos agentes de policía sufrieron heridas leves. Se ha identificado a los terroristas", añadió.

"Se ha determinado que entre los individuos que llegaron a Estambul en un vehículo alquilado desde Izmit, hay uno con vínculos con una organización que explota la religión; y también se ha comprobado que uno de los dos terroristas, que son hermanos, tiene antecedentes por tráfico de drogas", añadió Çiftçi.

Un atacante tiene nexos con una "organización que explota la religión", según el Ministro del Interior. Foto: Reuters.

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Los atacantes portaban armas de grueso calibre, según videos que han circulado en redes sociales.

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri… — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 7, 2026

Previamente, el gobernador de Estambul, Davut Gül, declaró que un atacante murió y otros dos fueron heridos y "neutralizados". La cifra ha variado entre medios locales y agencias. Los reportes coinciden en que fueron tres agresores, mientras que dos agentes resultaron lesionados.

La zona que rodeaba el edificio fue acordonada rápidamente.

El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gurlek, anunció que se ha iniciado una investigación.

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ASJ

