Tregua en Gaza “Va a Llevar Muchísimo Tiempo”, Afirma J. D. Vance en Israel

J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa hoy, 21 de octubre de 2025, en el Centro de Coordinación Civil Militar a su llegada a Israel, luego de la firma del acuerdo de paz en Gaza; el funcionario estadounidense afirmó que la tregua va a llevar mucho tiempo más.

En Israel, Vance dio la conferencia junto con Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, en la que se mostró “muy optimista” sobre el fin de la guerra en Gaza, pero reconoció que aún queda trabajo por hacer.

Ahora mismo, me siento muy optimista. ¿Puedo decir con 100% de certeza que funcionará? No, pero las cosas difíciles se logran haciéndolas (...) y eso es lo que el presidente de Estados Unidos nos ha pedido que hagamos.

El vicepresidente de Estados Unidos viajó a Israel parar fortalecer el alto al fuego en Gaza, después de que el presidente Donald Trump amenazó con "erradicar" al movimiento islamista Hamás, si no cumple con el acuerdo de paz, que el mismo mandatario firmó en Egipto, el 13 de octubre de 2025.

El vicepresidente estadounidense desatacó que Steve Witkoff, Jared Kushner y el almirante Brad Cooper “han hecho un trabajo increíble”.

Vance lanza advertencia si Hamás no cumple con acuerdo de paz en Gaza

Vance advirtió a Hamás que si "no cumple con el acuerdo" de alto al fuego "empezarán a pasar cosas muy malas".

J. D. Vance dijo que no habrá tropas de Estados Unidos "sobre el terreno en Gaza", sino que las fuerzas de su país se dedicarán a "proporcionar una coordinación útil".

Se prevé que el vicepresidente de Estados Unidos se reúna con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, este miércoles, 22 de octubre de 2025.

Netanyahu dijo el lunes que conversará con Vance sobre los desafíos de seguridad que enfrenta Israel y las oportunidades diplomáticas.

