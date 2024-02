La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, en inglés), agencia estatal que administra el sistema de trenes y autobuses de Nueva York, el más grande de Estados Unidos, aprobó este miércoles su nuevo presupuesto con un aumento en las tarifas del 5.5% que debe ser aún evaluado en audiencias públicas en 2023 y votado por su junta directiva.

Si el próximo año, tras el proceso de audiencias públicas, la junta directiva aprobara la propuesta, el billete individual aumentaría de los 2.75 dólares a alrededor de 2.90 dólares, y luego 3.02 dólares para 2025.



El presupuesto de operaciones de la MTA aprobado este miércoles durante una reunión de la agencia con ese fin, es de 19,200 millones de dólares e incluye además aumento en los peajes que también gestiona la agencia, recortes de gastos y reducción del servicio en algunas líneas de metro, pero aún necesitará de la ayuda estatal y local para recibir 600 millones de dólares ante el déficit presupuestario que enfrenta la agencia, de acuerdo con Bloomberg.

Los problemas que enfrenta el Metro de Nueva York

La MTA, que no ha aplicado aumentos desde abril del 2019, no ha recuperado sus niveles de ocupación previos a la pandemia en un sistema que enfrenta además problemas de seguridad ya que varias personas han sido agredidas o asesinadas en el metro o las estaciones mientras aguardan por su viaje.



En la reunión del mes pasado, el director financiero Kevin Willens propuso un aumento del 5.5%, en lugar de la tradicional alza prevista del 4% que se ha implantado hasta ahora y que este miércoles obtuvo luz verde.



La inyección de 600 millones de fondos adicionales que busca la MTA no evitará que su déficit crezca hasta suponer 3,000 millones en 2025, debido a que la ayuda federal por el coronavirus para cubrir la pérdida de ingresos se agotará, indica además el medio especializado en finanzas.



La MTA, que se nutre de fondos estatales, federales y locales para su plan de operaciones, enfrenta un déficit de ingresos de más de 2,000 millones por año.



En 2017, el entonces gobernador Andrew Cuomo decretó en estado de emergencia el sistema de transporte público.



En noviembre de 2021, Hochul anunció que la MTA postergaría cualquier posible aumento de tarifas en 2022 y cualquier reducción de servicio hasta 2024.

Con información de EFE

