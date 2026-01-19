Migrante se Suicida en Centro de Detención en Texas, EUA

Un migrante nicaragüense de 36 años murió esta semana en el mayor centro de detención para inmigrantes de Estados Unidos, elevando a tres el número de personas fallecidas en estas instalaciones, ubicadas en una base militar al sur de Texas.

El hombre, identificado por las autoridades como Víctor Manuel Díaz, falleció por un suicidio, según detalló el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado este domingo, donde indicaron que ya se abrió una investigación para determinar la causa oficial de su muerte.

Es la misma instalación donde el ICE informó que otro detenido murió a principios de este mes mientras el personal intentaba evitar que se suicidara. Pero otro detenido dijo que al menos cinco oficiales estaban sujetando al recluso esposado y al menos uno tenía un brazo alrededor de su cuello.

Victor Manuel fue detenido en Minnesota

Díaz fue detenido el 6 de enero en una redada migratoria en Minnesota y fue enviado a Texas, informó el ICE.

El nicaragüense ingresó a Estados Unidos en marzo de 2024 y los oficiales de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron. Fue liberado bajo palabra en espera de una fecha en la corte y en agosto un juez ordenó que se fuera de Estados Unidos en una audiencia a la que Díaz no asistió, según ICE.

La muerte de Díaz es la tercera en lo que va de año en este centro, compuesto por una serie de tiendas alzadas en la base militar Fort Bliss, a las afueras de El Paso.

‘Camp Montana’, como es llamado por la Administración Trump, ha sido señalado por organizaciones en defensa de los derechos humanos por un patrón de abusos contra los migrantes, incluyendo golpizas y abusos sexuales por parte de los agentes (…) amenazas coercitivas para forzar deportaciones a terceros países, negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, así como la negación de un acceso efectivo a la defensa legal, según detalló el grupo ACLU en un informe.

