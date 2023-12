Muere el Fotógrafo Elliot Erwitt, Famoso por Retratar Perros

El fotógrafo francés Elliot Erwitt, afincado en Nueva York durante casi toda su vida, murió en su ciudad de adopción, donde se hizo famoso y especialmente popular por sus retratos de perros.

La agencia Magnum, para la que trabajó durante 70 años, dijo que murió a los 95 años de edad, el 30 de noviembre de 2023, "en su casa, en paz y rodeado de su familia", anunció en su cuenta de X (antes Twitter).

Erwitt se hizo especialmente famoso por sus retratos de perros a ras de suelo, con la mirada puesta a la altura del animal, aunque también obtuvo numerosas imágenes de los canes con sus dueños, de carácter generalmente simpático.

Nació en París en 1928 como Elio Romano Ervitz, de una familia judía de origen ruso, y pasó su infancia en Milán (Italia), de donde huyeron del fascismo en 1939 para instalarse en Estados Unidos, en Los Ángeles en primer lugar, según la biografía que este viernes publicó Magnum.

Con su apellido americanizado como Erwitt, se mudó en 1948 a Nueva York, la que fue su ciudad el resto de su vida; allí trabó amistad con los fotógrafos más famosos del momento, como Edward Steichen, Robert Capa y Roy Stryker, antes de empezar en 1953 como colaborador en Magnum, agencia de la que nunca se separó.

Remembering Elliott Erwitt (1928-2023), a remarkable photographer and long-time Magnum member whose lens beautifully captured the human experience.



We reflect on the life and work of the legendary image-maker: https://t.co/kig4GnAqWM



© Elliott Erwitt / Magnum Photos pic.twitter.com/iWruEqGtD7