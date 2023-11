Una elefanta de Kenia dio a luz a un par de gemelos, informó este viernes 24 de noviembre de 2023 un grupo conservacionista, un hecho poco frecuente para el mamífero terrestre más grande del planeta.

Save the Elephants dio a conocer que las gemelas nacieron en la Reserva Nacional de Samburu, en el norte de Kenia, de una madre llamada Alto.

El nacimiento fue una "alegría doble", subrayó el grupo.

Hooray! Yet another set of twins (both female) have been born in Samburu National Reserve almost two years after Bora from the Winds gave birth to twins for the first time in decades. Meet Alto’s double joy who were first spotted by our researchers this week.



🎥 Gilbert Sabinga pic.twitter.com/A3y6n8NLjg