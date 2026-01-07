Nieve Cancela Vuelos y Cierra Carreteras: Se Va la Borrasca Francis, pero ya Viene Goretti

Este miércoles 7 de enero de 2026, media Europa se mantiene colapsada por fuertes nevadas que ocasionaron cancelación de vuelos, dejaron varados a miles de pasajeros y provocaron problemas en las comunicaciones terrestres con atascos kilométricos.

Lo anterior por los efectos de la borrasca Francis, que aunque ya se va, ahora el nuevo temporal Goretti amenaza con complicar la situación a partir de mañana jueves 8 de enero.

"Entre el 8 y el 9 se formará la borrasca Goretti, que experimentará una ciclogénesis explosiva", dijo la Agencia Estatal de Meteorología, que explicó que "una ciclogénesis explosiva es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida, dando lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta".

Advirtió que este fenómeno meteorológico dejará un fuerte temporal en Europa occidental.

¿Dónde hay problemas por nevadas?

Entre los países afectados están Francia, Bélgica, Escocia, Italia, Serbia y Países Bajos, entre otros.

Aeropuertos de París, Bruselas o Ámsterdam tuvieron que suspender cientos de vuelos, hay miles de kilómetros de atascos acumulados, cancelaciones de trenes y autocares y 15 mil personas sin electricidad y completamente aisladas en Serbia y Bosnia-Herzegovina.

Afectaciones en Francia

En el norte y noroeste de Francia se reportó nieve con espesores en términos generales de entre cinco y ocho centímetros, lo cual provocó atascos interminables con más de mil 600 kilómetros acumulados esta mañana, además de la supresión de unos 140 vuelos en París, en los aeropuertos Roissy Charles de Gaulle y Orly.

En el área metropolitana de París está suspendida la circulación de autobuses urbanos y el servicio de transporte público Ile de France Mobilités pidió a los viajeros que verificaran antes de salir de casa si van a poder encontrar medios para desplazarse.

En tanto, los metros, los trenes de cercanías y los tranvías funcionan con normalidad.

París y sus alrededores activaron el nivel 3 del Plan de Nieve y Hielo, que incluye un límite de velocidad de 70 km/h y la suspensión del transporte escolar en las afueras, y restricciones similares se han aplicado al oeste de Francia.

Afectaciones en Bélgica

Por su parte, en el aeropuerto internacional de Bruselas se cancelaron 40 vuelos y la nieve provocó la detención del tráfico ferroviario entre Bélgica y Países Bajos y graves atascos en las carreteras.

De acuerdo con las autoridades, se prevé que hoy caigan entre 3 y 6 centímetros de nieve, que ha causado grandes atascos en las carreteras de Flandes (norte del país), y en zonas de Bruselas (centro) y Valonia (sur). Los medios belgas estiman que las filas de vehículos ralentizados en las vías nacionales superan los 800 kilómetros.

Afectaciones en Países Bajos

Otras afectaciones por el temporal se reportaron en Países Bajos, donde se detuvo el tráfico ferroviario en la frontera.

Asimismo, más de 800 vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Schiphol, el principal aeródromo de Ámsterdam, fueron cancelados por la nieve y los fuertes vientos, que obligaron a más de mil viajeros a pasar la noche en sus instalaciones.

El país además registró numerosas cancelaciones y retrasos en el transporte ferroviario, con la interrupción de los trenes que circulan entre Países Bajos y Londres y París.

Afectaciones en Escocia

Mientras que en el norte de Escocia llevan cerradas desde el lunes cientos de escuelas, sobre todo en el condado escocés de Aberdeenshire (noroeste), y el Ayuntamiento advirtió que hay probabilidades que algunas comunidades rurales queden aisladas por la nieve, así como la posibilidad de cortes de electricidad.

La Oficina de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés), emitió una alerta meteorológica por una ola de frío hoy en Escocia y norte de Inglaterra, donde se espera una caída de nieve de hasta diez centímetros.

Pero además la entrada de la tormenta Goretti puede provocar fuertes nevadas entre este jueves y el viernes.

Afectaciones en Hungría, Serbia, Croacia

En Hungría, las nevadas que han caído desde hace días han sido las más copiosas de casi los últimos 14 años, y en varias localidades se han acumulado hasta 40 centímetros de nieve, provocando atrasos en el transporte ferroviario y urbano, según medios locales.

En las últimas 24 horas, el Servicio Nacional de Emergencias Médicas (OMSZ) realizó un número récord de 4 mil 690 intervenciones en todo el país, en muchos casos fracturas por resbalones.

Mientras que unas 15 mil personas del centro de Serbia y Bosnia-Herzegovina están desde hace varios días sin electricidad, teléfono o agua debido a los daños causados por las copiosas nevadas.

Las autoridades de las regiones de Zvornik y Foca, en el este de Bosnia, y en varios puntos del oeste de Serbia declararon el estado de emergencia debido al riesgo de que se desborde el río Drina.

En Croacia, la nieve ha causado un caos en las carreteras; las autoridades cerraron la carretera A1, que une la capital, Zagreb, con la ciudad costera de Split, debido a fuertes borrascas de viento y nieve; varias líneas de tren a lo largo del país han tenido que ser suspendidas.

También los medios de Eslovenia informaron de dificultades de tráfico en diversas partes del país y que el aeropuerto de Brnik aeropuerto, a 25 kilómetros de Liubliana, está cerrado desde ayer por acumulación de hielo.

Afectaciones en Italia

Por su parte, Italia continúa afectada por la climatología adversa en buena parte del país, especialmente en el centro y el norte.

La nieve ha provocado cortes en la autopista A1, el cierre de escuelas en varias regiones y el desbordamiento del río Aniene a su paso por Roma tras fuertes lluvias.

En regiones como Toscana (centro), Marcas (centro) y Emilia-Romaña (norte), numerosos centros educativos suspendieron las clases ante el riesgo de hielo y nevadas.

Las intensas nevadas registradas en las últimas horas obligaron a cortar tramos de autopistas y afectaron al transporte ferroviario, con la suspensión del servicio de trenes en el centro-norte entre Marradi y Borgo San Lorenzo.

