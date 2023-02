Ebrard Descarta 'Fricción' con EUA por Relación con Cuba

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que no prevé que se genere una fricción en la relación entre México y los Estados Unidos, derivado de la postura del gobierno de nuestro país a favor de qué se levante el bloqueo económico impuesto a Cuba, la cual fue refrendada durante la visita oficial que realizó el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel a México, específicamente a Campeche.

Señaló que esta postura la planteó él mismo al gobierno de los Estados Unidos, en víspera de la pasada cumbre de las Américas. Enfatizó que el presidente Joe Biden sabe de este planteamiento.

“Yo veo una muy buena relación con Estados Unidos, no esperaría que eso cambie y también tenemos muy buena relación con Cuba, México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos, México es un país de Latinoamérica, él sabe cuál es nuestra postura, le expuse cuando fue la Cumbre de las Américas, no es un afán de molestar a Estados Unidos o de entrar en fricción con Estados Unidos, no es la idea; la idea es: tienes una mayoría progresista en América Latina: Brasil, Colombia, Bolivia, México, Chile, Honduras, Cuba, Venezuela mismo”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.



El canciller respaldó el planteamiento de que Cuba es una nación que merece poder decidir su forma de Gobierno y que América Latina le aportaría si tuviera una mayor participación.



“Lo que propone el presidente López Obrador es: ya dejemos atrás el pasado, levántese en ese tipo de bloqueos, tratemos de crear una economía más fraterna en las Américas, donde nos respetemos todos; yo creo que en Estados Unidos hay muchas personas que ven con simpatía esta idea, no creo que el presidente Biden está en contra de esa idea. Cuba podría ser un factor en favor de que tengamos una estabilidad mejor en América Latina y que cada país pueda decidir qué hace con su gobierno”, agregó.