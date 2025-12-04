ONU Aprueba Iniciativa de México para Evitar que Armas Nucleares sean Controladas por la IA

La secretaría de Relaciones Exteriores informó que por primera vez en su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó esta semana una resolución presentada y promovida por México sobre el desafío y preocupación que representa la posible utilización de inteligencia artificial en las armas nucleares.

México refrenda su condena a la continua amenaza que representa la existencia de más de 12 mil armas nucleares en la actualidad.

Al incrementar el riesgo de detonaciones accidentales o de decisiones no autorizadas por seres humanos.

La propuesta mexicana fue aprobada por 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones.

Señaló que la aprobación de dicha iniciativa refleja el interés de la mayoría de la comunidad internacional por mantener al ser humano en el centro de las políticas públicas sobre seguridad

Subraya la necesidad de continuar analizando las implicaciones y consecuencias de la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito militar, desde una perspectiva humanitaria y ética en apego al Derecho Internacional

De igual forma, en apego a su posición histórica sobre las armas nucleares, México promovió otras resoluciones, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU:

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN)

Consecuencias humanitarias de las armas nucleares

Imperativos éticos para un mundo libre de armas nucleares

Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los compromisos en materia de desarme nuclear

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN)

La Cancillería indicó que esto cobra relevancia después de ocho décadas desde el inicio de la era nuclear en 1945.

