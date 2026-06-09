Papa León XIV Se Reúne con Bad Bunny: Así Fue el Encuentro

El Papa León XIV y Bad Bunny se reunieron; así fue el encuentro con el líder religioso y el cantante puertorriqueño

Bad Bunny en EuropaBad Bunny durante un concierto en Lisboa el pasado 27 de mayo de 2026. Foto: AFP

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