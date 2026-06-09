Papa León XIV Se Reúne con Bad Bunny: Así Fue el Encuentro

El Papa León XIV se reunió con Bad Bunny y su familia el pasado lunes, en N+ te compartimos cómo fue el encuentro con el cantante puertorriqueño.

Después de encabezar un evento religioso que congregó a miles de personas, el encuentro se dio en el Estadio Santiago Bernabéu, donde lo saludó brevemente antes de salirse del recinto. El intérprete de Baile Inolvidable estaba acompañado de su familia.

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¿Cómo fue el encuentro entre el Papa León XIV y Bad Bunny?

Según explicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el encuentro se desarrolló de manera privada y duró apenas unos instantes. El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio estaba acompañado por integrantes de su familia y otras personas cuando saludó al pontífice antes de que se fuera del lugar.

Hasta el momento no se han difundido fotografías ni videos del momento. Este encuentro se dio en medio de su gira internacional de Bad Bunny llamada Debí Tirar Más Fotos, con varias presentaciones en la capital de España.

Por otro, León XIV realiza una visita pastoral en territorio español, donde ha participado en distintos eventos religiosos y encuentros con fieles.

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