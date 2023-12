Paris Hilton Admite Que No le Cambió el Pañal a Su Hijo Durante un Mes

La celebridad estadounidense de 42 años, Paris Hilton, admitió que no le cambió el pañal a su hijo hasta que tuvo un mes de edad.

Esto lo reveló en la segunda temporada de su serie titulada Paris in Love, aseguró que le dio “miedo” cambiarle el pañal a su hijo la primera vez, por lo que ahora muchas personas se preguntan cómo pudo pasar un mes sin hacerlo.

En el video que se hizo viral, Hilton le presenta su hijo Phoenix Barron, que tenía solo 32 días, a su hermana menor, Nicky Hilton Rothschild.

Le pregunta si “¿debería aprender a cambiarle el pañal?”.

En el video se observa a la niñera de Hilton junto al cambiador, quien le explica cuál es lado del correcto del pañal. Las imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario @realitytvking quien tuvo 2.3 millones de visualizaciones.

Los internautas no daban crédito de lo que veían y comentaron:

No puede ser que Paris esté aprendiendo a cambiar el pañal de su hijo por primera vez en un mes

Miles de usuarios no creían que Hilton no supiera cambiar un pañal, esto un mes después del nacimiento por gestación subrogada. Algunos padres también criticaron a Paris Hilton por no saber cambiar el pañal.

Las personas ricas están tan desconectadas de la realidad, esto sí que es triste

Al inicio de 2023, Paris Hilton y su esposo Carter Reum anunciaron la llegada de su primer hijo, Phoenix Barron. Tan solo 10 meses después, tuvo a su segundo bebé, una niña llamada London.

Después del nacimiento de su primer hijo, Paris Hilton reveló que lo mantuvo en secreto y que no lo compartió con su familia ni con su equipo a fin de proteger su privacidad.

