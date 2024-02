Los exintegrantes del último gabinete de ministros en Perú acudieron este viernes a la sede del Ministerio Público para responder como testigos en la investigación abierta contra el destituido expresidente Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión, tras haber ordenado la disolución del Congreso.

Durante esta jornada, acudieron a la Fiscalía los exministros de Defensa, Gustavo Bobbio; de Trabajo, Alejandro Salas; de Salud, Kelly Portalatino; de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; de Justicia, Félix Chero, y de Relaciones Exteriores, César Landa.



Algunos de los exministros declararon a la prensa y reiteraron que desconocían la decisión de Pedro Castillo de cerrar el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia, así como la intervención del sistema judicial.



Bobbio declaró a los periodistas que "no sabía" del mensaje a la nación que Castillo dio el miércoles, desde el Palacio de Gobierno, porque él había jurado al cargo un día antes y que tampoco llegó a participar en un Consejo de Ministros.



A pesar de que estuvo presente en el momento en que Castillo hizo su anuncio, Bobbio agregó que no tenía "la menor idea" de quién escribió el mensaje leído por el exmandatario en el que ordenó el cierre del Congreso y que fue considerado como un golpe de Estado.



Tras escuchar el anuncio, Bobbio le comentó al asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que aquello "no podía ser" y que sintió "una sensación de incredulidad".



A su vez, Salas, uno de los exministros más cercanos a Castillo, declaró que se arrepentía de haber integrado el Ejecutivo después de lo ocurrido.

El mensaje fue muy sorpresivo, mi lealtad estuvo presente y vigente hasta que la democracia en el país se mantuvo

El extitular de Cultura y de Trabajo añadió que cuando escuchó el mensaje a la nación "donde se irrumpía el orden democrático, en ese momento supe que mi compromiso estaba con mi país y con mi familia, y que no podía seguir un minuto más".



La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no acudió a la citación de la Fiscalía, en tanto la prensa publicó unas supuestas coordinaciones con el resto del gabinete en las que les pedía que acudieran a Palacio de Gobierno porque se trataba de "un día histórico".



Los exintegrantes del gabinete renunciaron, uno tras otro, después del mensaje de Castillo y se pronunciaron en redes sociales contra la medida del entonces mandatario, mientras que el Congreso votó por su destitución y minutos después fue detenido por incurrir presuntamente en el delito de rebelión.

Con información de EFE

