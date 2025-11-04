Detienen a Hombre que se Acercó Inapropiadamente a la Presidenta; Repudian el Hecho.

Este martes 4 de noviembre 2025, después de la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum salió caminando de Palacio Nacional hacia el edificio de la secretaría de Educación Pública, para encabezar la reunión nacional de universidades e instituciones de Educación Superior.

En la calle República de Argentina, un grupo de personas saludaron y le pidieron fotos a la Presidenta, entre ellas un hombre que se acercó a la mandataria y alcanzó a tocarla de manera inapropiada. Su equipo intervino y Sheinbaum continuó con su recorrido.

Esta noche, autoridades confirmaron la detención del hombre identificado como Uriel Rivera.

Se encuentra a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Al respecto, la Secretaría de las Mujeres repudió el hecho.

"La cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal", señaló.

